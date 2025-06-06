  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Известна самая бескомпромиссная командой УПЛ сезоне 2024/25

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известна самая бескомпромиссная командой УПЛ сезоне 2024/25

Премьер-лига

И это луганская Заря

Известна самая бескомпромиссная командой УПЛ сезоне 2024/25

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

После 31-летнего перерыва звание самой бескомпромиссной команды чемпионата второй раз в истории досталось "Заре".

В ходе сезона луганчане завершили вничью только четыре встречи: одну дома – 0:0 с "Шахтером" и три в гостях – 2:2 с "Динамо", 1:1 с ЛНЗ и "Полесьем".

По 5 раз делили очки с соперниками "Левый берег" и прошлогодний лауреат в этой номинации "Черноморец".

Самыми же миролюбивыми командами УПЛ-2024/25 оказались "Колос" и "Полесье", которые 12 раз сыграли вничью. Больше 10 мировых подписал также "Рух" – 11.

Всего в минувшем сезоне было зафиксировано 67 ничейных результатов, что составило 27,9% от общего числа проведенных игр.

По теме
yellow-arrow
Рух после ухода Пономарева попрощался и с тренером команды U-19
yellow-arrow
Внимательно ли вы следили за УПЛ 2024/25? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Нападающий возвращается в Полесье после аренды в Вересе
Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости