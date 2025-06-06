Известна самая бескомпромиссная командой УПЛ сезоне 2024/25

После 31-летнего перерыва звание самой бескомпромиссной команды чемпионата второй раз в истории досталось " Заре ".

В ходе сезона луганчане завершили вничью только четыре встречи: одну дома – 0:0 с "Шахтером" и три в гостях – 2:2 с "Динамо", 1:1 с ЛНЗ и "Полесьем".

По 5 раз делили очки с соперниками "Левый берег" и прошлогодний лауреат в этой номинации "Черноморец".

Самыми же миролюбивыми командами УПЛ-2024/25 оказались "Колос" и "Полесье", которые 12 раз сыграли вничью. Больше 10 мировых подписал также "Рух" – 11.

Всего в минувшем сезоне было зафиксировано 67 ничейных результатов, что составило 27,9% от общего числа проведенных игр.