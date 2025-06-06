Рух после ухода Пономарева попрощался и с тренером команды U-19

Львовский "Рух" официально объявило о прекращении сотрудничества с тренером команды U-19 Денисом Колчиным.

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"ФК "Рух" благодарит Дениса Колчину за плодотворное сотрудничество, профессионализм и знания, которыми Денис Борисович делился с юными "руховцами", и желает успехов в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении клуба.

Специалист возглавил "Рух" U-19 в апреле 2024 года. С тех пор под его руководством юноши "желто-черных" провели в чемпионатах 38 матчей, в которых одержали 15 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.

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Стоит отметить, что на днях "Рух" также покинул и главный тренер первой команды Виталий Пономарев, который уже возглавил ЛНЗ.