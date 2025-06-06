Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух после ухода Пономарева попрощался и с тренером команды U-19
Денис Колчин покинул Рух
fcrukh.com
Львовский "Рух" официально объявило о прекращении сотрудничества с тренером команды U-19 Денисом Колчиным.
"ФК "Рух" благодарит Дениса Колчину за плодотворное сотрудничество, профессионализм и знания, которыми Денис Борисович делился с юными "руховцами", и желает успехов в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении клуба.
Специалист возглавил "Рух" U-19 в апреле 2024 года. С тех пор под его руководством юноши "желто-черных" провели в чемпионатах 38 матчей, в которых одержали 15 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Стоит отметить, что на днях "Рух" также покинул и главный тренер первой команды Виталий Пономарев, который уже возглавил ЛНЗ.
Популярное сейчас
- Кривбасс начал чистку - клуб объявил об уходе капитана
- Президент Оболони: Шищенко попросил отпустить его в другой клуб
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Дождались свободного агента. Металлист 1925 подписывает одного из лидеров Зари
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей