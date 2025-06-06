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Шепелев: С тактикой было сложно - думал, что в Александрии будет проще

Премьер-лига
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Хавбек рассказал о работе под руководством Руслана Ротаня

Шепелев: С тактикой было сложно - думал, что в Александрии будет проще

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Владимир Шепелев рассказал о работе под руководством Руслана Ротаня.

‒ Как вам работалось под руководством Руслана Ротаня?

‒ Работалось легко и все понятно. Единственное, что с тактикой мне было сложно – очень много перестроек. Я ожидал, что в "Александрии" будет проще. Но нет – приходилось опускаться, подниматься, делать рывки. Интересно, но тяжело – пытался понять, мало ли времени на адаптацию.

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Я пропустил первый сбор, пришел уже на второй. До этого занимался индивидуально: тренажерный зал, пробежки с обычными ребятами на улице. Потом Руслан Петрович позвонил, сказал, что ждет меня на сборах.

‒ Что ему ответили?

– У меня находился на руках вариант из Польши, но мне долго не отвечали. Я уже не мог ждать – сборы заканчивались, мог вообще остаться без какой-либо игровой практики. Через два-три дня позвонил Ротаню и сказал, что приезжаю.

Рад, что все так сложилось. Это был важный шаг для меня. После "Динамо" я хотел играть в Европе, а не оставаться в Украине. Но из-за полугодовой паузы и нехватки игрового времени – переход в "Александрию" стал шагом вперед для меня. В итоге завоевали серебро и попали в историю. Слава Богу, что все так удачно сложилось.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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