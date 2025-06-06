Премьер-лига
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Внимательно ли вы следили за УПЛ 2024/25? Квиз от UA-Футбол
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Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В этом сезоне наставник "Динамо" Александр Шовковский впервые сумел стать чемпионом Украины в качестве тренера, досрочно выиграв соревнования. А помните, где именно это произошло?
Эти и другие моменты УПЛ 2024/25 мы предлагаем вам освежить в памяти, пройдя наш квиз.
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