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Внимательно ли вы следили за УПЛ 2024/25? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Делитесь своими результатами и яркими впечатлениями от УПЛ 2024/25 в комментариях

Внимательно ли вы следили за УПЛ 2024/25? Квиз от UA-Футбол

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне наставник "Динамо" Александр Шовковский впервые сумел стать чемпионом Украины в качестве тренера, досрочно выиграв соревнования. А помните, где именно это произошло?

Эти и другие моменты УПЛ 2024/25 мы предлагаем вам освежить в памяти, пройдя наш квиз.

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