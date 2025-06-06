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Хоть тут стабильность. Клуб УПЛ продлит контракт с главным тренером
Руслан Коостышин избавится от приставки и.о.
koloskovalivka.com
Игроки и тренерский штаб "
При этом, как сообщает Sport.ua, уже в ближайшее время исполняющему обязанности главного тренера Руслану Костышину и его помощнику Олегу Шелаеву будет предложено подписать новые контракты.
По имеющейся информации, сейчас решается вопрос, остаются ли в "Колосе" венесуэльский легионер Боливар и украинцы Алексей Сидоров и Эдуард Козик, у которых закончился срок аренды.
В то же время вернулись из аренды Антон Салабай и Олег Ильин – соответственно из "Ворсклы" и "Оболони".
Также в межсезонье ковалевцы планируют усилиться 4-5 новобранцами.
Ну и напомним, что "Колос" завершил сезон на 10-м месте в УПЛ.
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