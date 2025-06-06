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Хоть тут стабильность. Клуб УПЛ продлит контракт с главным тренером

Премьер-лига
Обновлено

Руслан Коостышин избавится от приставки и.о.

Хоть тут стабильность. Клуб УПЛ продлит контракт с главным тренером

koloskovalivka.com

Новина українською

Игроки и тренерский штаб "Колоса" выйдут из отпуска 24 июня и будут готовиться к новому сезону в Ковалевке. У команды предварительно запланировано 6 спаррингов, в том числе с "Вересом" в начале июля.

При этом, как сообщает Sport.ua, уже в ближайшее время исполняющему обязанности главного тренера Руслану Костышину и его помощнику Олегу Шелаеву будет предложено подписать новые контракты.

По имеющейся информации, сейчас решается вопрос, остаются ли в "Колосе" венесуэльский легионер Боливар и украинцы Алексей Сидоров и Эдуард Козик, у которых закончился срок аренды.

В то же время вернулись из аренды Антон Салабай и Олег Ильин – соответственно из "Ворсклы" и "Оболони".

Также в межсезонье ковалевцы планируют усилиться 4-5 новобранцами.

Ну и напомним, что "Колос" завершил сезон на 10-м месте в УПЛ.

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Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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