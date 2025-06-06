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"Нужно освежать команду", - Лупашко рассказал о трансферных планах Карпат
Карпатам нужно два-три футболиста
fckarpaty.org.ua
Главный тренер львовских "
"Мы сейчас на том этапе, когда мы можем фокусироваться на точечном усилении. Нам не нужно, как это было прошлым летом – восемь или десять игроков. Нам нужно два-три футболиста.
Нужно освежать команду, заполнять ребятами, которые будут голодными. Из-за их работы и новой энергии мы должны получать такой импульс в коллективе, что другие будут смотреть на них и работать так же. Потому что новые игроки всегда хотят добыть в борьбе свое место под солнцем и так должно быть всегда.
Мы уже на том этапе, когда будем каждое трансферное окно думать о нескольких футболистах и на выход из команды так же. Основное – игроки, которые дадут нам качество, придут и смогут сразу создавать серьезную конкуренцию для тех футболистов, которые у нас являются основными", – заявил Лупашко.
Напомним, что в минувшем сезоне "Карпаты" заняли шестую строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 46 очков.
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