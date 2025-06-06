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"Нужно освежать команду", - Лупашко рассказал о трансферных планах Карпат

Премьер-лига
Обновлено

Карпатам нужно два-три футболиста

"Нужно освежать команду", - Лупашко рассказал о трансферных планах Карпат

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко рассказал о трансферных планах команды на летнее трансферное окно.

"Мы сейчас на том этапе, когда мы можем фокусироваться на точечном усилении. Нам не нужно, как это было прошлым летом – восемь или десять игроков. Нам нужно два-три футболиста.

Нужно освежать команду, заполнять ребятами, которые будут голодными. Из-за их работы и новой энергии мы должны получать такой импульс в коллективе, что другие будут смотреть на них и работать так же. Потому что новые игроки всегда хотят добыть в борьбе свое место под солнцем и так должно быть всегда.

Мы уже на том этапе, когда будем каждое трансферное окно думать о нескольких футболистах и ​​на выход из команды так же. Основное – игроки, которые дадут нам качество, придут и смогут сразу создавать серьезную конкуренцию для тех футболистов, которые у нас являются основными", – заявил Лупашко.

Напомним, что в минувшем сезоне "Карпаты" заняли шестую строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 46 очков.

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Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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