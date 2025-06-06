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Шахтер близок к подписанию турецкого опорника. Известно, сколько заплатят горняки

Премьер-лига
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Исмаил Юксек близок к переезду в Украину

Шахтер близок к подписанию турецкого опорника. Известно, сколько заплатят горняки

Новина українською

"Шахтер" близок к трансферу опорного хавбека "Фенербахче" Исмаила Юксека.

Как сообщает популярное турецкое издание Fotospor, переход лоббировал новый главный тренер "горняков" Арда Туран.

По данным издания, ориентировочная цена за игрока составит 15 млн евро.

Самому игроку в "Шахтере" предлагают намного большую зарплату, чем он имеет в турецком клубе. Кроме того, в переходе в "Шахтер" Юксек видит шанс реанимировать свою карьеру, так как он в минувшем сезоне выпал из обоймы основных в своей команде, и что для него наиболее важно, хочет снова перед ЧМ-2026 вернуться в сборную Турции.

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В сезоне-2024/25 26-летний опорник сыграл 20 матчей в турецкой Суперлиге без результативных действий.

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Источник:
fotospor
Опубликовал: Михаил Черныш
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