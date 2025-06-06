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Шахтер близок к подписанию турецкого опорника. Известно, сколько заплатят горняки
Исмаил Юксек близок к переезду в Украину
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Как сообщает популярное турецкое издание Fotospor, переход лоббировал новый главный тренер "горняков" Арда Туран.
По данным издания, ориентировочная цена за игрока составит 15 млн евро.
Самому игроку в "Шахтере" предлагают намного большую зарплату, чем он имеет в турецком клубе. Кроме того, в переходе в "Шахтер" Юксек видит шанс реанимировать свою карьеру, так как он в минувшем сезоне выпал из обоймы основных в своей команде, и что для него наиболее важно, хочет снова перед ЧМ-2026 вернуться в сборную Турции.
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В сезоне-2024/25 26-летний опорник сыграл 20 матчей в турецкой Суперлиге без результативных действий.
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