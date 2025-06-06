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Оболонь не будет искать нового главного тренера - он оказался под боком
Первую команду примет Александр Антоненко, который ранее работал с коллективом U-19
ФК Оболонь
Киевская "Оболонь" после ухода Сергея Шищенко определилась с новым главным тренером команды.
Как заявил президент клуба Александр Слободян, первую команду принял Александр Антоненко, который ранее работал с командой U-19.
"В среду, 4 июня, я поручил Александру Антоненко исполнять обязанности главного тренера. Однако я верю, что Александр Сергеевич достойно справится со своими задачами и впоследствии будет утвержден на этой должности. В свою очередь, мы позаботимся, чтобы у него были профессиональные помощники, которые будут соответствовать требованиям клуба.
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Антоненко в свое время играл на позиции нападающего в составе "Оболони". Впоследствии он тренировал команду Второй лиги, где поработал с молодыми футболистами, а затем долгое время был ассистентом главного тренера основной команды. У него есть все для того, чтобы стать профессиональным, успешным тренером главной команды", - сказал Слободян.
Напомним, что "Оболонь" завершила минувший сезона на 11-м месте в турнирной таблице.
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