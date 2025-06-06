  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оболонь не будет искать нового главного тренера - он оказался под боком

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь не будет искать нового главного тренера - он оказался под боком

Премьер-лига
Обновлено

Первую команду примет Александр Антоненко, который ранее работал с коллективом U-19

Оболонь не будет искать нового главного тренера - он оказался под боком

ФК Оболонь

Новина українською

Киевская "Оболонь" после ухода Сергея Шищенко определилась с новым главным тренером команды.

Как заявил президент клуба Александр Слободян, первую команду принял Александр Антоненко, который ранее работал с командой U-19.

Читайте такжеОболонь официально объявила об уходе главного тренера

"В среду, 4 июня, я поручил Александру Антоненко исполнять обязанности главного тренера. Однако я верю, что Александр Сергеевич достойно справится со своими задачами и впоследствии будет утвержден на этой должности. В свою очередь, мы позаботимся, чтобы у него были профессиональные помощники, которые будут соответствовать требованиям клуба.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Антоненко в свое время играл на позиции нападающего в составе "Оболони". Впоследствии он тренировал команду Второй лиги, где поработал с молодыми футболистами, а затем долгое время был ассистентом главного тренера основной команды. У него есть все для того, чтобы стать профессиональным, успешным тренером главной команды", - сказал Слободян.

Напомним, что "Оболонь" завершила минувший сезона на 11-м месте в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Президент Оболони: Крайне удивились требованиям игроков, которые хотели повышения зарплаты в 1,5, 2 или 2,5 раза
yellow-arrow
Шепелев: С тактикой было сложно - думал, что в Александрии будет проще
yellow-arrow
Шахтер близок к подписанию турецкого опорника. Известно, сколько заплатят горняки
Александр Слободян Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости