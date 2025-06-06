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Президент Оболони: Крайне удивились требованиям игроков, которые хотели повышения зарплаты в 1,5, 2 или 2,5 раза
Не все игроки останутся в Оболони
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Президент "
"В конце этого сезона руководство ФК "Оболонь" крайне удивилось требованиям новых финансовых условий для игроков, у которых завершаются контракты. Некоторые из них потребовали повышения зарплаты в полтора, два и два с половиной раза, еще и бонусы за забитые мячи.
В целом футболисты, которые сейчас у нас на контрактах, составляют костяк команды.
Это те футболисты, на которых мы рассчитываем и которые себя покажут с положительной стороны в украинском футболе и УПЛ", – сказал Слободян.
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Напомним, что "Оболонь" завершила минувший сезон на 11-м месте в турнирной таблице.
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