Пономарев определился со своим тренерским штабом в ЛНЗ

Украинский тренер Виталий Пономарев, который недавно возглавил ЛНЗ , определился со своим тренерским штабом в черкасской команде.

Как сообщает пресс-служба клуба, в тренерский штаб Виталия Пономарев в расположении "фиолетовых" вошли:

Геннадий Щекотилин – помощник главного тренера

Иван Шуга – помощник главного тренера

Виталий Романюк – тренер по физической подготовке

Андрей Радь – тренер вратарей

Марьян Шевчук – тренер-аналитик

Напомним, что последним местом работы Виталия Пономарева был львовский "Рух", который он покинул по окончанию сезона и заменил в черкасском клубе Романа Григорчука.