  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пономарев определился со своим тренерским штабом в ЛНЗ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пономарев определился со своим тренерским штабом в ЛНЗ

Премьер-лига

Тренер со своим штабом приступает к работе

Пономарев определился со своим тренерским штабом в ЛНЗ

t.me/fclnz

Новина українською

Украинский тренер Виталий Пономарев, который недавно возглавил ЛНЗ, определился со своим тренерским штабом в черкасской команде.

Как сообщает пресс-служба клуба, в тренерский штаб Виталия Пономарев в расположении "фиолетовых" вошли:

  • Геннадий Щекотилин – помощник главного тренера
  • Иван Шуга – помощник главного тренера
  • Виталий Романюк – тренер по физической подготовке
  • Андрей Радь – тренер вратарей
  • Марьян Шевчук – тренер-аналитик

Напомним, что последним местом работы Виталия Пономарева был львовский "Рух", который он покинул по окончанию сезона и заменил в черкасском клубе Романа Григорчука.

По теме
yellow-arrow
Известный украинский тренер перебрался из Грузии в Казахстан
yellow-arrow
"Ты же его не будешь удерживать насильно", - в Оболони рассказали, получит ли клуб компенсацию за Шищенко
yellow-arrow
Левченко: Судаков уже год как пересидел в Шахтере
ЛНЗ (Черкассы) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм-канал ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости