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Пономарев определился со своим тренерским штабом в ЛНЗ
Тренер со своим штабом приступает к работе
t.me/fclnz
Украинский тренер Виталий Пономарев, который недавно возглавил
Как сообщает пресс-служба клуба, в тренерский штаб Виталия Пономарев в расположении "фиолетовых" вошли:
- Геннадий Щекотилин – помощник главного тренера
- Иван Шуга – помощник главного тренера
- Виталий Романюк – тренер по физической подготовке
- Андрей Радь – тренер вратарей
- Марьян Шевчук – тренер-аналитик
Напомним, что последним местом работы Виталия Пономарева был львовский "Рух", который он покинул по окончанию сезона и заменил в черкасском клубе Романа Григорчука.
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Источник:Телеграм-канал ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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