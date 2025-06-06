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Главный тренер Вереса назвал причину проваленной концовки сезона

Премьер-лига

Олег Шандрук - о концовке чемпионата и летних трансферах

Главный тренер Вереса назвал причину проваленной концовки сезона

Фото: НК Верес

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Главный тренер ровенского "Вереса" Олег Шандрук назвал причину неудач его подопечных в последней части сезона, а также рассказал о высказался о возможном летнем межсезонье.

"Сколько новых игроков ждать? Спортивный директор Юрий Габовда на наблюдательном совете сказал, что пять-шесть футболистов – это действительно те игроки, которые нам нужны для комплектации команды, хорошей обоймы.

В прошлом чемпионате, по нашему мнению, нам не хватило двух-трех игроков. Возможно, у нас и концовка немного лучше была бы. Но, опять же, это из области теории", – сказал Шандрук.

Напомним, что в итоговой таблице УПЛ команда Шандрука заняла 9 место, набрав 36 очков, но при этом проиграла три последних матча чемпионата.

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Источник:
VERES TV
Опубликовал: Михаил Черныш
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