Главный тренер Вереса назвал причину проваленной концовки сезона

Главный тренер ровенского " Вереса " Олег Шандрук назвал причину неудач его подопечных в последней части сезона, а также рассказал о высказался о возможном летнем межсезонье.

"Сколько новых игроков ждать? Спортивный директор Юрий Габовда на наблюдательном совете сказал, что пять-шесть футболистов – это действительно те игроки, которые нам нужны для комплектации команды, хорошей обоймы.

В прошлом чемпионате, по нашему мнению, нам не хватило двух-трех игроков. Возможно, у нас и концовка немного лучше была бы. Но, опять же, это из области теории", – сказал Шандрук.