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Главный тренер Вереса назвал причину проваленной концовки сезона
Олег Шандрук - о концовке чемпионата и летних трансферах
Фото: НК Верес
Главный тренер ровенского "
"Сколько новых игроков ждать? Спортивный директор Юрий Габовда на наблюдательном совете сказал, что пять-шесть футболистов – это действительно те игроки, которые нам нужны для комплектации команды, хорошей обоймы.
В прошлом чемпионате, по нашему мнению, нам не хватило двух-трех игроков. Возможно, у нас и концовка немного лучше была бы. Но, опять же, это из области теории", – сказал Шандрук.
Напомним, что в итоговой таблице УПЛ команда Шандрука заняла 9 место, набрав 36 очков, но при этом проиграла три последних матча чемпионата.
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