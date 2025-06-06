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Левченко: Судаков уже год как пересидел в Шахтере
Об этом говорят почти все эксперты
shakhtar.com
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался о перспективах хавбека "Шахтера" Георгия Судакова.
– На ваш взгляд, Судаков пересидел в "Шахтере"?
– Я считаю, что он пересидел уже год. Понятно, что сейчас не могут сложить цену на этого полузащитника. Я это понимаю, но очень не хочется, чтобы Георгий еще год сидел в чемпионате, который давно перерос, а потом начал регрессировать. Уже сейчас видно, что в УПЛ полузащитник действует на автопилоте.
Понятно, что Судаков будет искать в себе мотивацию, но чемпионат Украины это не то соревнование, где для него есть вызов. Ему нужно в Европу, и пусть сначала это будет не топ-команда, но в любом случае, заграницей у него продолжится прогресс. Ему нужно дать возможность себя проявить.
В пример я всегда привожу Забарного. Это идеальный пример того, когда у футболиста есть время прогрессировать, чтобы не быть замкнутым в тиски давления со своим ценником. И плюс у него есть поддержка, на Илью рассчитывают и это добавляет ему драйва.
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