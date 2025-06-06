  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Левченко: Судаков уже год как пересидел в Шахтере

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левченко: Судаков уже год как пересидел в Шахтере

Премьер-лига

Об этом говорят почти все эксперты

Левченко: Судаков уже год как пересидел в Шахтере

shakhtar.com

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался о перспективах хавбека "Шахтера" Георгия Судакова.

– На ваш взгляд, Судаков пересидел в "Шахтере"?

– Я считаю, что он пересидел уже год. Понятно, что сейчас не могут сложить цену на этого полузащитника. Я это понимаю, но очень не хочется, чтобы Георгий еще год сидел в чемпионате, который давно перерос, а потом начал регрессировать. Уже сейчас видно, что в УПЛ полузащитник действует на автопилоте.

Читайте такжеЛевченко: Проблема сборной Украины в том, что нас шатает. Такие поражения, как от Бельгии, морально ломают футболистов

Понятно, что Судаков будет искать в себе мотивацию, но чемпионат Украины это не то соревнование, где для него есть вызов. Ему нужно в Европу, и пусть сначала это будет не топ-команда, но в любом случае, заграницей у него продолжится прогресс. Ему нужно дать возможность себя проявить.

В пример я всегда привожу Забарного. Это идеальный пример того, когда у футболиста есть время прогрессировать, чтобы не быть замкнутым в тиски давления со своим ценником. И плюс у него есть поддержка, на Илью рассчитывают и это добавляет ему драйва.

По теме
yellow-arrow
Известный украинский тренер перебрался из Грузии в Казахстан
yellow-arrow
"Ты же его не будешь удерживать насильно", - в Оболони рассказали, получит ли клуб компенсацию за Шищенко
yellow-arrow
Главный тренер Вереса назвал причину проваленной концовки сезона
Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости