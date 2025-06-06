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"Ты же его не будешь удерживать насильно", - в Оболони рассказали, получит ли клуб компенсацию за Шищенко

Премьер-лига

Клуб не требовал никакой компенсации

"Ты же его не будешь удерживать насильно", - в Оболони рассказали, получит ли клуб компенсацию за Шищенко

Фото: Оболонь

Новина українською

Спортивный директор "Оболони" Олег Мазуренко прокомментировал расторжение контракта по обоюдному согласию с уже бывшим главным тренером "пивоваров" Сергеем Шищенко.

"Это был выбор Шищенко. Если человек не хочет работать, ты же его не будешь удерживать насильно. Это только навредит. Поэтому считаю, что президент ФК "Оболонь" Александр Слободян правильно поступил, решив отпустить Шищенко, несмотря на то, что у него еще был контракт на два года.

Ведь только когда есть согласие в коллективе, доверие, то можно добиться успехов. "Оболонь" не потребовала никакой компенсации от клуба, где Шищенко собирается продолжить карьеру", - сказал Мазуренко.

Напомним, что с большой долей вероятности, Сергей Шищенко примет перволиговскую "Буковину".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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Олексин (Н.)
07.06.2025 в 00:06
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Комментарии 1
Олексин (Н.)
07.06.2025 в 00:06
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