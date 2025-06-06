Известный украинский тренер перебрался из Грузии в Казахстан

48-летний украинский специалист Андрей Демченко стал новым главным тренером казахстанского клуба "Женис".

Контракт сторон рассчитан до конца 2025 года.

"Я немного изменил тренировочный процесс, добавил интенсивности, и ребята с удовольствием работают – глаза горят. Естественно, когда приходит новый тренер, возникает дополнительная мотивация, это знаю и по для себя, когда был футболистом и тренером.

Большие ставки ставим на Кубок Казахстана. Победа в турнире дает право сыграть в еврокубках – и это немаловажная цель. Что касается чемпионата, то мы находимся в зоне вылета, но в нижней части таблицы высокая плотность – команды рядом друг с другом.

Моя задача – поставить игру, чтобы за счет качественного футбола набирать очки. Чем лучше будем играть – тем выше поднимемся. Цель на сезон – выбраться из зоны вылета и подняться как можно выше", – сказал Демченко.