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Известный украинский тренер перебрался из Грузии в Казахстан
Андрей Демченко принял Женис
jenisfk.kz
48-летний украинский специалист Андрей Демченко стал новым главным тренером казахстанского клуба "Женис".
Контракт сторон рассчитан до конца 2025 года.
"Я немного изменил тренировочный процесс, добавил интенсивности, и ребята с удовольствием работают – глаза горят. Естественно, когда приходит новый тренер, возникает дополнительная мотивация, это знаю и по для себя, когда был футболистом и тренером.
Большие ставки ставим на Кубок Казахстана. Победа в турнире дает право сыграть в еврокубках – и это немаловажная цель. Что касается чемпионата, то мы находимся в зоне вылета, но в нижней части таблицы высокая плотность – команды рядом друг с другом.
Моя задача – поставить игру, чтобы за счет качественного футбола набирать очки. Чем лучше будем играть – тем выше поднимемся. Цель на сезон – выбраться из зоны вылета и подняться как можно выше", – сказал Демченко.
"Женис" занимает предпоследнюю 13 строчку чемпионата Казахстана, имея семь зачетных баллов.
Напомним, что тренерскую карьеру Демченко начал в 2012 году в родном "Металлурге" в качестве ассистента тренера. В качестве главного тренера на родине работал в футбольных клубах "Верес", "Львов" и "Металлист 1925".
В 2021 году получил назначение на пост главного тренера грузинской "Дилы", вместе с которой дважды завоёвывал бронзовые медали чемпионата Грузии и признавался лучшим тренером по итогам сезона 2021 года. После работы в "Диле" был назначен на пост главного тренера "Динамо" из Батуми, вместе с которым стал чемпионом Грузии сезона 2023 года.
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