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Кривбасс попрощался с еще одним опытным футболистом

Премьер-лига

Воспитанник днепровского футбола

Кривбасс попрощался с еще одним опытным футболистом

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник Максим Лунев покинул "Кривбасс". Об этом криворожцы сообщили на своих официальных ресурсах.

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Он присоединился к команде в январе 2023 – по ходу дебютного сезона "Кривбасса" в УПЛ. В общей сложности на его счету 54 поединка во всех турнирах. Лунев записал в свой актив пять голов и один ассист.

“Именно точные удары Макса весной 2024 позволили криворожцам избежать нервной концовки сезона и досрочно, за три тура до финиша, обеспечить бронзовые награды чемпионата Украины.

Спасибо тебе за профессионализм, характер и преданность Клубу. Удачи в дальнейшей карьере, Луня – ты навсегда часть криворожской футбольной истории!” – отмечает прессслужба "Кривбасса".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 700 тысяч евро.

Напомним, что Лунев является воспитанником академии "Днепра". Он провел за первую команду днепрян 24 матча, после чего присоединился к "Заре" – там сыграл 114 поединков.

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Кривбасс (Кривой Рог) Максим Лунев
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Источник:
Кривбас в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
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