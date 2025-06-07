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Нападающему Полесья выбило окна в доме из-за атаки россиян: он попросил агента искать ему новый клуб

Премьер-лига
Обновлено

Только присоединился к "волкам"

Нападающему Полесья выбило окна в доме из-за атаки россиян: он попросил агента искать ему новый клуб

Фото: Полісся

Новина українською

Нападающий "Полесья" Факундо Батиста хочет сменить клуб. Об этом сообщило уругвайское издание Sport 890.

Основным катализатором стала одна из атак россиян на Украину. Взрыв дрона привел к разбитым окнам в доме футболиста. Батиста попросил своего агента найти ему другую команду.

Сейчас известно об интересе уругвайского "Пеньяроля" к игроку. Он ранее выступал в этом клубе на правах аренды.

В январе этого года "Полесье" оформило переход игрока за 1,75 млн евро из мексиканского клуба "Некакса". Этот трансфер стал рекордным в истории "волков".

В прошлом сезоне он провел 13 матчей в УПЛ и два – в Кубке Украины. В общей сложности на его счету семь голов.

Ранее сообщалось, что Батиста уже хотел покинуть "волков" из-за войны в Украине, однако президент клуба Геннадий Буткевич убедил его остаться.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 1,8 млн евро. Контракт с "Полесьем" рассчитан до конца 2027 года.

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Полесье (Житомир) война с россией Факундо Батиста
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Источник:
Sport890
Опубликовал: Максим Кучер

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