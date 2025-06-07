Нападающему Полесья выбило окна в доме из-за атаки россиян: он попросил агента искать ему новый клуб

Нападающий "Полесья" Факундо Батиста хочет сменить клуб. Об этом сообщило уругвайское издание Sport 890.

Основным катализатором стала одна из атак россиян на Украину. Взрыв дрона привел к разбитым окнам в доме футболиста. Батиста попросил своего агента найти ему другую команду.

Сейчас известно об интересе уругвайского "Пеньяроля" к игроку. Он ранее выступал в этом клубе на правах аренды.

В январе этого года "Полесье" оформило переход игрока за 1,75 млн евро из мексиканского клуба "Некакса". Этот трансфер стал рекордным в истории "волков".

В прошлом сезоне он провел 13 матчей в УПЛ и два – в Кубке Украины. В общей сложности на его счету семь голов.

Ранее сообщалось, что Батиста уже хотел покинуть "волков" из-за войны в Украине, однако президент клуба Геннадий Буткевич убедил его остаться.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 1,8 млн евро. Контракт с "Полесьем" рассчитан до конца 2027 года.