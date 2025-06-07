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В Полесье прокомментировали слухи о желании Батисты покинуть клуб
Слова от представителя волков
Фото: ФК Рух
Спортивный директор "Полесья" Вячеслав Шевчук в эксклюзивном комментарии "Украинскому футболу" отреагировал на новость, что Факундо Батиста намерен покинуть житомирский клуб из-за неспортивных обстоятельств.
По информации уругвайского радио Sport890, игрок уже попросил своего агента найти ему новую команду за рубежом. Причина – после одной из российских атак в житомирской квартире Батисты были повреждены окна и Факундо переживает за свою безопасность.
"Ничего такого не слышал, не знаю. Это ложная информация. Легионеры, которые к нам едут, знают, в каких условиях мы все сейчас живем. Жилье Батисты в Житомире не пострадало", – сообщил Шевчук.
Нападающий сыграл в составе "стаи" 15 поединков (7 голов, 1 ассист).
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