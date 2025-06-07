В Полесье прокомментировали слухи о желании Батисты покинуть клуб

Спортивный директор "Полесья" Вячеслав Шевчук в эксклюзивном комментарии "Украинскому футболу" отреагировал на новость, что Факундо Батиста намерен покинуть житомирский клуб из-за неспортивных обстоятельств.

По информации уругвайского радио Sport890, игрок уже попросил своего агента найти ему новую команду за рубежом. Причина – после одной из российских атак в житомирской квартире Батисты были повреждены окна и Факундо переживает за свою безопасность.

"Ничего такого не слышал, не знаю. Это ложная информация. Легионеры, которые к нам едут, знают, в каких условиях мы все сейчас живем. Жилье Батисты в Житомире не пострадало", – сообщил Шевчук.

Нападающий сыграл в составе "стаи" 15 поединков (7 голов, 1 ассист).