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В Полесье прокомментировали слухи о желании Батисты покинуть клуб

Премьер-лига
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Слова от представителя волков

В Полесье прокомментировали слухи о желании Батисты покинуть клуб

Фото: ФК Рух

Новина українською

Спортивный директор "Полесья" Вячеслав Шевчук в эксклюзивном комментарии "Украинскому футболу" отреагировал на новость, что Факундо Батиста намерен покинуть житомирский клуб из-за неспортивных обстоятельств.

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По информации уругвайского радио Sport890, игрок уже попросил своего агента найти ему новую команду за рубежом. Причина – после одной из российских атак в житомирской квартире Батисты были повреждены окна и Факундо переживает за свою безопасность.

"Ничего такого не слышал, не знаю. Это ложная информация. Легионеры, которые к нам едут, знают, в каких условиях мы все сейчас живем. Жилье Батисты в Житомире не пострадало", – сообщил Шевчук.

Нападающий сыграл в составе "стаи" 15 поединков (7 голов, 1 ассист).

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Вячеслав Шевчук Полесье (Житомир) Факундо Батиста
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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