Александр Бабич: После "прилета" на нашу клубную базу все пошло не так

Большую часть сезона-2024/25 одесский "Черноморец" проводил под руководством Александра Бабича. Несмотря на кардинальные изменения, которые произошли после прекращения сотрудничества с командой "моряков" его предшественника, Романа Григорчука, ничто не имело признаков проблем. В разгар осенней части одесситы даже находились в середине таблицы, что вселило веру в болельщиков относительно неплохих перспектив. По мнению многих специалистов, обновленный по сравнению с сезоном-2023/24 процентов на 80-90 "Черноморец" для многих соперников некоторое время был некой темной лошадкой. Поэтому не зная о его истинных возможностях, некоторые команды теряли в играх с ним очки. Но постепенно элемент неожиданности не стал приносить дивиденды и "моряки" начали пробуксовывать. Серия из восьми безвыигрышных матчей отбросила команду в нижнюю часть турнирной таблицы, где ее и застал зимний перерыв. Уходя на каникулы, у всех была уверенность, что весенняя часть чемпионата все изменит к лучшему. Зимой в "Черноморце" появились очередные новички, на помощь которых изрядно рассчитывал Бабич. Но похоже, что дело было не только в игроках. Как ни прискорбно констатировать, но в одесском клубе давно имеют место задолженности по зарплате. Меняются футболисты, меняются тренеры, меняется персонал команды, а долги как были, так и есть. Это уже стало хронической болезнью организма под названием "Черноморец".

Поэтому косвенно финансовые проблемы запечатлевались в сознании "моряков" и в определенной степени накладывали отпечаток на их игре. После стартового матча весеннего отрезка чемпионата с "Колосом", в котором одесситы победили, подопечных Александра Бабича как будто кто-то сглазил. "Черноморец" проиграл три матча подряд, причем в двух из них соперникам, которые по итогам сезона-2024/25 "вылетели" из УПЛ - "Левому берегу" и "Ингульцу". Эти результаты заставили клуб пригласить Александра Кучера, который стал работать на должности главного тренера. Бабич же получил роль спортивного директора, в которой провел оставшуюся часть прошлого сезона.

О событиях минувшего чемпионата он рассказал в интервью корреспонденту UA-Футбол.

- Два последних матча - с киевским "Динамо" и "Александрией" показали, что болельщицкий фактор имеет большое значение. Если до этого более трех лет домашние поединки "Черноморца" были под запретом массового посещения зрителями, то в мае нынешнего года все изменилось. Как считаете, не было ли отсутствие болельщиков одной из причин недобора вашей командой 5-6 очков, которых как раз и не хватило для сохранения прописки в элите?

- Сто процентов. Играть хотя бы при минимальной заполненности трибун зрителями намного лучше, чем при пустых. Понятное дело, этот фактор также влияет. Я считаю, что 12-й игрок нам, безусловно, помог бы.

- Что мешало разрешению снять запрет на допуск болельщиков на стадион намного раньше?

- Мы хотели, чтобы наши поклонники имели возможность посещать домашние игры значительно раньше. Однако городские и областные руководящие структуры не позволяли, отталкиваясь от вопроса безопасности. Но когда в последних двух матчах было получено разрешение, все мы и увидели другой результат (в обоих матчах "Черноморец" сыграл вничью - прим. ред.) Я считаю, что это было больше похоже на футбол. В том плане, что были эмоции. Даже несмотря на досрочный "вылет" из элиты, болельщики аплодировали нашей команде.

- Если взглянуть назад и проанализировать, возникает вопрос: чувствуете ли себя заложником этой ситуации?

- Разумеется, я тоже причастен к тому, что "Черноморец" понизился в классе. У меня было немало времени, чтобы все обдумать. Я считаю, что сейчас нужно учесть все рабочие нюансы, хорошо все проанализировать и сделать выводы, какими должны быть пути и шаги для того, чтобы решить задачу возвращения команды в Премьер-лигу. В выступлении команды в прошлом сезоне виноваты все: это касается как тренерского штаба, футболистов, так и руководства клуба.

- До нынешнего расставания с элитой "Черноморец" имел такой горький опыт уже пять раз. Последний "вылет" - самый обидный?

- Каждое выбывание из класса сильнейших очень негативно влияет как на город и его болельщиков, так и на настроение команды. Но в каждое межсезонье, когда "Черноморец" "вылетал" (по крайней мере из того, что я помню), он боролся до конца. Это факт. Во время моей карьеры игрока возглавляемая Андреем Балем и Олегом Блохиным команда понизилась в классе, однако уже через год она вернулась в элиту. Да, из тех, кто играл в Премьер-лиге в сезоне-2009/10, осталось человек 8-10. Но с приходом Романа Григорчука по завершении осенней части сезона наступили едва ли не лучшие времена нового "Черноморца" в украинской истории. Именно при его тогдашнем приходе произошел прорыв команды в еврокубковую весну.

- В каких матчах, сыгранных под вашим руководством в прошлом сезоне, очки были потеряны не по делу?

- У нас было много таких матчей. Я беру "Черноморец" как моего периода, так и периода Александра Кучера. Такие легкие мячи залетали, такие поединки проигрывались... Мы могли при таком раскладе сыграть вничью. Так, скажем, было в игре с "Вересом", когда счет был 1:1. Мы понимали, что играя на своем стадионе в Ровно команда Олега Шандрука будет идти вперед и ее можно будет поймать на контратаке. И вдруг в наши ворота залетает такой нелепый мяч... Также я считаю, что главные наши поражения в весеннем отрезке чемпионата были в играх с "Левым берегом" дома и с "Оболонью" на выезде. Эти две команды находились выше нас и были нам по зубам, поэтому мы должны были не отпускать их от себя. Именно оба проигрыша и стали ключевыми. Даже не поражение в Одессе "Ингульцу", ведь он находился ниже "Черноморца".

- Осенью "Черноморец" был в середине турнирной таблицы. Как думаете, когда в его турнирных делах произошел сбой и в чем заключался?

- Если брать осеннюю часть сезона, то команда еще формировалась и была "сырой". Мы очень много с ребятами разговаривали, строили коллектив. И по большому счету в тот период каких-то больших перепадов в игре не было. Разве что с "Полесьем", когда в домашнем поединке игру немного провалили. В целом наша молодая команда, которая была только построена, давала бой в каждом матче. Вот только влиял один фактор: постоянная задолженность, постоянная задолженность, постоянная задолженность... Сто процентов, это влияет на коллектив. Ведь вопросы по этому поводу футболисты задают тренеру, а тренер в свою очередь - руководителям клуба. К сожалению, не всегда вовремя мы могли эти вопросы закрыть. А между тем они накапливались и накапливались, что не могло не накладывать свой отпечаток. Плюс всю осеннюю часть чемпионата "Черноморец" играл без премиальных. В такой ситуации, когда возникали задержки с зарплатой, команда могла бы рассчитывать на премии, однако их, повторюсь, не было. И все же я очень благодарен ребятам, что в конце осенней части сезона при такой ситуации мы пытались сыграть дома на равных с "Кривбассом" и с "Зарей" на выезде. В игре с луганчанами при ничейном счете пропустили мяч только на 90+4-й минуте матча. То есть команда как таковая была, и мы хорошо понимали, что в зимний трансферный период нужно усилиться. Все, казалось бы, шло своим чередом, но после февральского "прилета" на нашу клубную базу все пошло не так.

- Насколько оправдало себя использование большого количества легионеров?

- Я считаю, что оно не помогло. Это во-первых. А во-вторых, хорошим уроком для моего тренерского опыта стало и большое количество арендованных игроков. По моему мнению, это неправильно - и оно нам также не помогло. Если продолжить говорить о легионерах, то в ходе построения команды нужно было брать игроков на перспективу. И такие были. Могу назвать панамца Анеля Райса, он очень перспективный парень. Я считаю, что он непременно раскроется. Это же касается и грузина Георги Робакидзе. Этим молодым футболистам нет еще и 20 лет. Что же касается части легионеров старшего возраста (вероятно, имеется в виду босниец Владимир Арсич и словенец Йон Шпорн - прим. ред.), то это не мое решение - они были в команде еще до моего появления в ней. При мне же в команду пришло трое бразильцев - Жоао Нето, Кайо Гомес и Карлос Райан. Первый из них получил травму и надолго выбыл из строя. Уверен, что если бы этого не случилось, он играл бы и как минимум был бы у нас в обойме, ведь у него есть неплохие скоростные качества. Что касается двух других, то каждый из них вносил свой вклад - Кайо Гомес большую часть матчей отыграл осенью, а Карлос Раян, который появился у нас в зимний период, играл в весенней части сезона.

- Кто из иностранных футболистов в "Черноморце" останется?

- Следует учитывать, что на легионеров в первой лиге предусмотрен лимит. Если не ошибаюсь, то одновременно в составе одной команды могут играть трое таких футболистов. Я знаю, что действующие контракты есть у тех же Шпорна, Робакидзе, Райса ... Надо с каждым из игроков по их дальнейшей судьбе разговаривать, чтобы не затягивать с этим вопросом. Могу обратиться к примеру харьковского "Металлиста 1925", который использовал в прошлом сезоне в первой лиге качественных легионеров. Мы видим в его составе бразильца Ари Моуру, который феерит на своем правом фланге. А на левом эффективно действует албанец Эрмир Рашица, который также играет результативно. Вот такого уровня легионеры нам нужны.

- В прошлом чемпионате наиболее проблемной оказалась позиция вратаря, где у Артура Рудько и нигерийца Кингсли Аниагбосо не обходилось без серьезных ошибок…

- Я бы так не утверждал. На этой позиции есть конкуренция. Тот же Рудько, хоть и имел ошибки, все же вратарь надежный. И если брать чемпионат в целом, то он отработал неплохо. Достаточно много раз он выручал команду от, казалось бы, неизбежных мячей, совершил немало сейвов. Я считаю, что более проблемным у нас в прошлом сезоне было атакующее звено - в частности, первый и второй нападающие. Нам не хватило первого нападающего, ведь приглашенный в команду зимой Денис Безбородько через некоторое время травмировался. А вот что касается второго нападающего, который может сыграть нестандартно из глубины, отдать передачу и забить, то только в конце чемпионата немного разыгрался Алексей Хобленко. Он в этот период забил три мяча, хотя до этого имел в своем активе лишь один. То есть реализация как для первого нападающего у нас очень плохая.

- Теперь клубу необходимо прилагать усилия для того, чтобы сохранить костяк команды. Или она снова будет формироваться по-новому?

- Это окончательно будет решать руководство клуба. Лично я свои соображения ему озвучил. На мой взгляд, костяк команды - человек 10-12 постараться оставить. Ведь нет много времени. Если же будет новое формирование команды то все будет складываться так же, как и год назад. Нужно разговаривать с ребятами, чтобы этот костяк сохранить. Я так понимаю, что у главного тренера есть футболисты, на которых он рассчитывает. И если будет достаточное количество человек из состава прошлого сезона, то это будет значительно легче для создания команды образца сезона-2025/26.

- Как часто обсуждаете рабочие вопросы с главным тренером Александром Кучером?

- Скажу откровенно, перед последними играми старался его лишний раз не беспокоить. Ведь понимал, какое значение они обычно имеют и каким давлением отмечаются. Хотя виделись на нашей базе, общались по молодежной команде, интересовались текущими делами и тому подобное.

- Какие перспективы "Черноморца" видятся вам в ближайшем будущем? Какие должны быть сделаны шаги, чтобы через год Одесса снова была представлена в Премьер-лиге?

- Прежде всего, должно быть качественное и стабильное финансирование. Это сто процентов, по другому - никак! Это же могу сказать и о качестве селекционной работы. При формировании команды нового образца должен быть крепкий хребет из проверенных бойцов состава прошлого сезона. К нему можно добавлять других игроков соответствующей квалификации. Все остальное - стадион, база, автобус у нас есть. Мы их хоть и арендуем, но имеем возможность пользоваться. Но самое главное, что у "Черноморца" есть преданные болельщики, которые готовы поддерживать его всегда - как и во времена взлетов, так и падений. В этом я уже неоднократно убеждался. Вот и в только что завершившемся сезоне получилось так же: стоило болельщикам получить разрешение на посещение стадиона, как мы почувствовали искреннюю и горячую поддержку. Благодаря ей, убежден, будет гораздо легче преодолевать турнирную дистанцию в первой лиге. Хотя конкуренты у "Черноморца" будут неплохие - "Буковина", "Ворскла", "Ингулец", "Левый берег". Да и "Агробизнес" тоже не стоит списывать со счетов. Словом, придется непросто.