Выбор может удивить. Шандрук назвал соперников, с которыми Вересу было сложнее всего играть

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук выделил самых сложных соперников в этом сезоне, а также отметил лучший и худший матчи.

- Согласно статистике, "Верес" в течение сезона набирал немало очков, уступая по ходу игры. Как удавалось команде ломать ход матча?

- Это работа, кропотливая работа каждый день на тренировках. Плюс все-таки ментальная подготовка, быть готовым к таким моментам. И, что важно, опять же, игроки прониклись этим и понимают, что пропустив гол - ничего не потеряно. Поэтому это большая заслуга игроков. Они понимают, что нужно бороться до конца. Не в каждой игре нам это удавалось, но действительно очень много игр было, где мы отыгрывались и добивались результата - победы или ничьей.

- С каким соперником Вам было труднее всего играть в этом сезоне?

- Об этом свидетельствуют результаты. Это "Левый Берег", это "Ингулец" - команды, которые понизились в классе. Но действительно, как показал чемпионат, мы не нашли, можно сказать, ключа, чтобы открыть дверь к воротам этих команд и чтобы результативнее сыграть. С "Левым Берегом" - два поражения, с "Ингульцем" - две ничьи. Поэтому назову эти игры.

- В этом сезоне безусловно было много важных напряженных матчей, но какой из поединков Вы бы отметили?

- Если выбирать в контексте борьбы - это домашняя победа над "Черноморцем", где мы заработали те очки, которые гарантировали нам непопадание в переходные матчи. И следующая игра с "Ворсклой". Диаметрально два противоположных результата: домашняя победа волевая и такое болезненное поражение от Полтавы. На тот момент мы находились на седьмой позиции. Если бы после домашней победы мы удачно сыграли бы с Полтавой - могли бы действительно замахнуться на что-то большее, помечтать о большем, о чем уже говорили и болельщики. Но, к сожалению, эта игра с Полтавой стала лакмусовой бумажкой для нас и мы после того поражения так и не смогли найти свою игру. К сожалению, это также нужно проанализировать. Думаю, что в будущем мы уже с определенным опытом сможем выйти достойно из таких ситуаций.