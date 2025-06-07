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Поворознюк хотел снимать Ингулец с УПЛ. Предприниматель заявил, что может подарить клуб

Премьер-лига

Есть условие

Поворознюк хотел снимать Ингулец с УПЛ. Предприниматель заявил, что может подарить клуб

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Президент "Ингульца" Александр Поворознюк сказал, что готов подарить кому-то свой клуб. Однако для этого есть условие.

"Я говорил, что продал "Ингулец" за два миллиона долларов, а на самом деле я подарю клуб при условии, что будут играть в Петровом, развивать футбол и детские школы в Петровом так, как это делаю я.

У меня были даже мысли снять команду с чемпионата. Я во время войны построил стадион, но документы еще не успел оформить, однако президент УАФ Андрей Шевченко ни разу не приехал и ничего не спросил. Я вижу, что наш футбол уходит в небытие", — сказал Поворознюк.

Напомним, "Ингулец" вылетел в Первую лигу. После 30 матчей в сезоне УПЛ команда заняла 15-е место, набрав 24 очка.

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Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Олександр Поворознюк
Опубликовал: Виктор Иванчук
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