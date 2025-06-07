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Стали известны планы Полтавы на межсезонье. С кем будут играть спарринги?

Премьер-лига

Как раз испытают силы

Стали известны планы Полтавы на межсезонье. С кем будут играть спарринги?

Фото: СК Полтава

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Новичок УПЛ "Полтава" выйдет из отпуска 16 июня и дома будет готовиться к новому сезону. Сейчас руководство пытается сохранить максимум футболистов, которые выводили клуб в УПЛ.

Команда должна провести в межсезонье минимум 5 контрольных матчей: с "Кудровкой", "Викторией", "ЛНЗ", "Колосом“ и "Оболонью". Об этом сообщает Sport.ua.

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Сначала полтавчане будут работать под руководством Игоря Тимченко, а в июле должен вернуться главный тренер Владимир Сысенко (после болезни).

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СК Полтава
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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