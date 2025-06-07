Стали известны планы Полтавы на межсезонье. С кем будут играть спарринги?

Новичок УПЛ "Полтава" выйдет из отпуска 16 июня и дома будет готовиться к новому сезону. Сейчас руководство пытается сохранить максимум футболистов, которые выводили клуб в УПЛ.

Команда должна провести в межсезонье минимум 5 контрольных матчей: с "Кудровкой", "Викторией", "ЛНЗ", "Колосом“ и "Оболонью". Об этом сообщает Sport.ua.

Сначала полтавчане будут работать под руководством Игоря Тимченко, а в июле должен вернуться главный тренер Владимир Сысенко (после болезни).