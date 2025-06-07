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В Вересе назвали планы на межсезонье. Известны первые спарринг-партнеры

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В Вересе назвали планы на межсезонье. Известны первые спарринг-партнеры

Фото - ФК Верес

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Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал о дальнейших планах команды по подготовке к следующему сезону.

"Сейчас мы отдыхаем. Собираемся снова 23 июня и будем готовиться здесь, в Ровно. У нас запланированы поединки с тернопольской "Нивой" - домашняя игра, "Колос" (Ковалевка) - домашняя игра, и мы договорились провести две выездные игры - это "Оболонь“ и "Рух". Об этих поединках уже могу говорить, как о факте", - сказал Шандрук.

Игра против тернопольской "Нивы" запланирована на 29 июня. Против "Колоса" ровенчане должны сыграть 5 июля.

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Олег Шандрук Верес (Ровно)
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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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