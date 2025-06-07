Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Вересе назвали планы на межсезонье. Известны первые спарринг-партнеры
Большинство - с командами УПЛ
Фото - ФК Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал о дальнейших планах команды по подготовке к следующему сезону.
"Сейчас мы отдыхаем. Собираемся снова 23 июня и будем готовиться здесь, в Ровно. У нас запланированы поединки с тернопольской "Нивой" - домашняя игра, "Колос" (Ковалевка) - домашняя игра, и мы договорились провести две выездные игры - это "Оболонь“ и "Рух". Об этих поединках уже могу говорить, как о факте", - сказал Шандрук.
Игра против тернопольской "Нивы" запланирована на 29 июня. Против "Колоса" ровенчане должны сыграть 5 июля.
Популярное сейчас
- Нападающему Полесья выбило окна в доме из-за атаки россиян: он попросил агента искать ему новый клуб
- Кривбасс попрощался с еще одним опытным футболистом
- Сборная Украины объявила заявку на матч против Канады
- Тренер Кудровки: В УПЛ мы попали не случайно
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты