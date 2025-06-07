В Вересе назвали планы на межсезонье. Известны первые спарринг-партнеры

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал о дальнейших планах команды по подготовке к следующему сезону.

"Сейчас мы отдыхаем. Собираемся снова 23 июня и будем готовиться здесь, в Ровно. У нас запланированы поединки с тернопольской "Нивой" - домашняя игра, "Колос" (Ковалевка) - домашняя игра, и мы договорились провести две выездные игры - это "Оболонь“ и "Рух". Об этих поединках уже могу говорить, как о факте", - сказал Шандрук.