Провальный старт, стимулирование штрафами, арбитры. Президент Оболони подвел итоги сезона для своей команды

Президент "Оболони" Александр Слободян проанализировал выступления команды в сезоне 24/25. Киевляне финишировали в УПЛ на 11-м месте.

— Начало сезона. Одно очко из 15 возможных. Разница мячей — 2:14.

— Для нас это был очень провальный старт сезона. Неудачные результаты начали создавать давление на всех, в том числе на тренеров, игроков, функционеров, футбольных болельщиков. Было принято решение отправить в отставку главного тренера Валерия Иващенко и доверить возглавить команду Сергею Шищенко. Несмотря на объективные трудности, команда начала набирать очки и радовать своих болельщиков. Зимой мы выкупили у "Кривбасса" нападающего Дениса Устименко, которого мы давно хотели видеть у себя в команде. Кроме этого, в аренду взяли качественных игроков — Петра Стасюка и Олега Ильина. Для команды были созданы хорошие условия: стабильные выплаты заработной платы и премиальных, заезды в отель перед домашними матчами, питание и тому подобное.

Зимой на "Оболонь-Арене" было обновлено освещение — теперь оно на уровне современных требований. На тренировочной базе мы завершили строительство крытого манежа.

Возвращаясь к играм в весенней части, хочу заметить — были как хорошие, так и менее удачные матчи. После безвольного проигрыша в Александрии 0:4 я был вынужден стимулировать игроков и тренеров штрафами. По моему мнению, нельзя делить матчи на более и менее важные. Профессионалы должны заботиться о своем имидже и авторитете футбольного клуба. Я думаю, что меня правильно поняли те, кого это касалось. В целом сезон удалось завершить на позитивной ноте и финишировать на 11-м месте.

— В какой момент Вы почувствовали, что «Оболонь» способна сохранить место в УПЛ на следующий сезон?

— У меня это ощущение было с самого начала этого сезона. Наша команда по своему потенциалу должна была быть в первой десятке. Я уже упоминал неудачный старт сезона, где мы досадно потеряли зачетные очки. Есть команды, которым постоянно симпатизируют судьи. "Оболонь" в период, пока я занимаю должность президента на общественных началах, в когорту этих команд не попадает. Для нашего клуба в основе всегда были, есть и будут спортивные принципы. Зачем вкладываться в профессиональный спорт, футбол, и пренебрегать при этом спортивными принципами. К сожалению, в украинском футболе не все так считают. И это плохо. Такое зло нам нужно искоренять в Украине. Все люди могут ошибаться, арбитры в том числе, но не в одностороннем порядке. В футболе фальш, как в театре, всегда хорошо видна. На трибунах зрителя не обманешь. Поэтому мы должны совместно бороться с этим злом. И для этого есть большие возможности в ассоциации футбола, УПЛ, руководителей судейского корпуса и других. Конечно, СМИ должны освещать тех, кто допускает ошибки в одностороннем порядке. Общественность должна знать в лицо правонарушителей. В то время, когда большие клубы и менее крупные будут в равных условиях – выиграет турнир и значительно возрастет зрительский интерес.

— Впереди третий подряд сезон "Оболони" в УПЛ. Какие цели и задачи Вы ставите перед командой?

— Наша команда в новом сезоне должна побороться за места не ниже седьмого. Учитывая уровень игроков, мы можем замахнуться на большее, чем то, что достигли в предыдущем сезоне. Наш клуб имеет все для того, чтобы успешно функционировать. У нас растут молодые футбольные звездочки, и я думаю, что скоро футбольная Украина узнает не только фамилию Марченко, но и других перспективных футболистов. У нас в команде находится целая группа качественной молодежи.