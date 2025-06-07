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Шепелев подробно рассказал, как Динамо указало ему на дверь. Игрок мог оказаться не в Александрии
Но Ротань очень хотел игрока в свою команду
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Александрии" Владимир Шепелев рассказал, как уходил из "Динамо". Футболист вспомнил, как искал себе новую команду.
‒ Были ли варианты остаться в "Динамо"?
‒ После последней игры первого круга с "Вересом" у меня был разговор с тренером [Александром Шовковским], он мне сказал: "Динамо" готово тебя отпустить, ищи себе варианты".
Я связался со своим агентом, мы обсудили ситуацию, дальше нужно было понять, это будет аренда или "Динамо"» со мной разорвет контракт, поэтому агент начал работать над этим вопросом.
‒ Что дальше?
‒ После отпуска я узнаю, что в списках на медосмотр меня нет. И уже точно понятно, что с "Динамо" на сборы я не еду.
После этого у меня состоялся разговор с президентом "Динамо" [Игорем Суркисом], где мы все обсудили и пришли к выводу, что нужно расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
‒ Контракт расторгли без каких-либо проблем, без требований с обеих сторон?
‒ Да, все прошло спокойно. Я приехал в офис, мне дали документы, я подписал, пожали руки. Поблагодарили за сотрудничество на протяжении этих лет – и все.
‒ Борьба с "Динамо" за чемпионство стала для вас принципиальной?
‒ Это не воспринималось мной как что-то принципиальное. "Динамо" никому не проигрывало, поэтому дополнительной мотивации обойти их в турнирной таблице не требовалось.
Я просто играл, старался набирать форму. Как складывалось – так и складывалось: выиграли – хорошо, не выиграли – тоже ничего страшного. Основная задача была – чемпионство, шансом не воспользовались, к сожалению.
‒ Просьба отвечать откровенно. Не думали о том, чтобы просто остаться в "Динамо" до окончания контракта и получать деньги?
‒ Нет. Я хочу играть и побеждать всегда, в последнее время у меня не было много игрового времени в «Динамо», поэтому я хотел изменить что-то в лучшую сторону для себя.
‒ Какие варианты рассматривали, когда стало понятно, что из "Динамо" вы уйдете?
‒ Варианты поступали еще до травмы, когда играл в "Динамо". Один клуб из Польши, "Расинг" из испанской Сегунды, еще один – из Греции. До этого рассматривал вариант с греческим "Арисом", но не получилось.
‒ Почему именно ФК "Александрия", а не, скажем, "ЛНЗ", где могли предложить лучшие финансовые условия?
‒ У меня был вариант с "ЛНЗ", там условия действительно немного лучше. Но мне позвонил лично главный тренер Александрии [Ротань] и сказал: "Я жду тебя". Это большое уважение. А от "ЛНЗ" я никого не слышал.
Я сразу сказал: "Дайте мне два-три дня, если все будет хорошо – я приеду на сборы". Я даже не знал, буду ли играть или нет. Просто хотел тренироваться, быть в команде. Для меня это важно.
На какие условия я еду – я даже не спрашивал. Агент занимался этим. Потому что не было вариантов, а полгода просто сидеть – не вариант. Даже если бы просто тренировался – это уже лучше. А дальше – играть или не играть – другой вопрос.
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