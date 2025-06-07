Шепелев подробно рассказал, как Динамо указало ему на дверь. Игрок мог оказаться не в Александрии

Полузащитник "Александрии" Владимир Шепелев рассказал, как уходил из "Динамо". Футболист вспомнил, как искал себе новую команду.

‒ Были ли варианты остаться в "Динамо"?

‒ После последней игры первого круга с "Вересом" у меня был разговор с тренером [Александром Шовковским], он мне сказал: "Динамо" готово тебя отпустить, ищи себе варианты".

Я связался со своим агентом, мы обсудили ситуацию, дальше нужно было понять, это будет аренда или "Динамо"» со мной разорвет контракт, поэтому агент начал работать над этим вопросом.

‒ Что дальше?

‒ После отпуска я узнаю, что в списках на медосмотр меня нет. И уже точно понятно, что с "Динамо" на сборы я не еду.

После этого у меня состоялся разговор с президентом "Динамо" [Игорем Суркисом], где мы все обсудили и пришли к выводу, что нужно расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

‒ Контракт расторгли без каких-либо проблем, без требований с обеих сторон?

‒ Да, все прошло спокойно. Я приехал в офис, мне дали документы, я подписал, пожали руки. Поблагодарили за сотрудничество на протяжении этих лет – и все.

‒ Борьба с "Динамо" за чемпионство стала для вас принципиальной?

‒ Это не воспринималось мной как что-то принципиальное. "Динамо" никому не проигрывало, поэтому дополнительной мотивации обойти их в турнирной таблице не требовалось.

Я просто играл, старался набирать форму. Как складывалось – так и складывалось: выиграли – хорошо, не выиграли – тоже ничего страшного. Основная задача была – чемпионство, шансом не воспользовались, к сожалению.

‒ Просьба отвечать откровенно. Не думали о том, чтобы просто остаться в "Динамо" до окончания контракта и получать деньги?

‒ Нет. Я хочу играть и побеждать всегда, в последнее время у меня не было много игрового времени в «Динамо», поэтому я хотел изменить что-то в лучшую сторону для себя.

‒ Какие варианты рассматривали, когда стало понятно, что из "Динамо" вы уйдете?

‒ Варианты поступали еще до травмы, когда играл в "Динамо". Один клуб из Польши, "Расинг" из испанской Сегунды, еще один – из Греции. До этого рассматривал вариант с греческим "Арисом", но не получилось.

‒ Почему именно ФК "Александрия", а не, скажем, "ЛНЗ", где могли предложить лучшие финансовые условия?

‒ У меня был вариант с "ЛНЗ", там условия действительно немного лучше. Но мне позвонил лично главный тренер Александрии [Ротань] и сказал: "Я жду тебя". Это большое уважение. А от "ЛНЗ" я никого не слышал.

Я сразу сказал: "Дайте мне два-три дня, если все будет хорошо – я приеду на сборы". Я даже не знал, буду ли играть или нет. Просто хотел тренироваться, быть в команде. Для меня это важно.

На какие условия я еду – я даже не спрашивал. Агент занимался этим. Потому что не было вариантов, а полгода просто сидеть – не вариант. Даже если бы просто тренировался – это уже лучше. А дальше – играть или не играть – другой вопрос.