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ЛНЗ подпишет контракт с воспитанником академии Динамо

Премьер-лига

Раньше уже был на просмотре

ЛНЗ подпишет контракт с воспитанником академии Динамо

Фото: ФК Висла Плоцьк

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ЛНЗ ищет усиление на трансферном рынке. Одним из первых летних подписей стал атакующий полузащитник Марко Подоляк. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Он уже дважды тренировался на сборах с черкасцами. Первый раз это было еще при Олеге Дулубе.

В ближайшие дни клуб сообщит о подписании с футболистом полноценного контракта.

"После начала полномасштабной войны выехал в Европу: сначала играл за английский "Бракнелл Таун", затем за плотскую "Вислу", после чего перебрался в Испанию. Там выступал за молодежные команды Райо Вальекано и Леганеса", – говорится в отчете ТаТоТаке.

Подоляк является воспитанником академии "Динамо".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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