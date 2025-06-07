ЛНЗ подпишет контракт с воспитанником академии Динамо

ЛНЗ ищет усиление на трансферном рынке. Одним из первых летних подписей стал атакующий полузащитник Марко Подоляк. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Он уже дважды тренировался на сборах с черкасцами. Первый раз это было еще при Олеге Дулубе.

В ближайшие дни клуб сообщит о подписании с футболистом полноценного контракта.

"После начала полномасштабной войны выехал в Европу: сначала играл за английский "Бракнелл Таун", затем за плотскую "Вислу", после чего перебрался в Испанию. Там выступал за молодежные команды Райо Вальекано и Леганеса", – говорится в отчете ТаТоТаке.

Подоляк является воспитанником академии "Динамо".