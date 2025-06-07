Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ подпишет контракт с воспитанником академии Динамо
Раньше уже был на просмотре
Фото: ФК Висла Плоцьк
ЛНЗ ищет усиление на трансферном рынке. Одним из первых летних подписей стал атакующий полузащитник Марко Подоляк. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Он уже дважды тренировался на сборах с черкасцами. Первый раз это было еще при Олеге Дулубе.
В ближайшие дни клуб сообщит о подписании с футболистом полноценного контракта.
"После начала полномасштабной войны выехал в Европу: сначала играл за английский "Бракнелл Таун", затем за плотскую "Вислу", после чего перебрался в Испанию. Там выступал за молодежные команды Райо Вальекано и Леганеса", – говорится в отчете ТаТоТаке.
Подоляк является воспитанником академии "Динамо".
Популярное сейчас
- Александр Бабич: После "прилета" на нашу клубную базу все пошло не так
- Плей-офф за Первую лигу. Непростой выезд для Металлурга
- Кроос возвращается в Мадрид
- Клуб, который 30 лет играл в УПЛ, может потерять профессиональный статус
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Георгий Цитаишвили поделился трогательными фото с дочерью футбольного агента