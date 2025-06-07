Пономарев хочет забрать в ЛНЗ трех игроков Руха. Но не все так просто

Еще один источник подтвердил, что новый главный тренер "ЛНЗ" Виталий Пономарев планирует переманить в черкасскую команду некоторых бывших своих подопечных из "Руха".

Портал Sport.ua сообщает, что речь идет о вратаре Дмитрии Ледвии, защитнике Романе Дидике и полузащитнике Артуре Рябове.

Однако источник добавляет, что решение по новичкам еще должны утвердить президент клуба Виктор Кравченко и генеральный директор Василий Каюк.