  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пономарев хочет забрать в ЛНЗ трех игроков Руха. Но не все так просто

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пономарев хочет забрать в ЛНЗ трех игроков Руха. Но не все так просто

Премьер-лига

Решение принимает не только он

Пономарев хочет забрать в ЛНЗ трех игроков Руха. Но не все так просто

Фото: ФК Рух

Новина українською

Еще один источник подтвердил, что новый главный тренер "ЛНЗ" Виталий Пономарев планирует переманить в черкасскую команду некоторых бывших своих подопечных из "Руха".

Портал Sport.ua сообщает, что речь идет о вратаре Дмитрии Ледвии, защитнике Романе Дидике и полузащитнике Артуре Рябове.

Читайте такжеПономарев - о трансферной кампании ЛНЗ: Практически все позиции нужно смотреть

Однако источник добавляет, что решение по новичкам еще должны утвердить президент клуба Виктор Кравченко и генеральный директор Василий Каюк.

По теме
yellow-arrow
Поворознюк снова обвинил судей в предвзятости к Ингульцу
yellow-arrow
ЛНЗ подпишет контракт с воспитанником академии Динамо
yellow-arrow
Шепелев подробно рассказал, как Динамо указало ему на дверь. Игрок мог оказаться не в Александрии
Рух (Львов) ЛНЗ (Черкассы) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости