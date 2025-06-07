Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пономарев хочет забрать в ЛНЗ трех игроков Руха. Но не все так просто
Решение принимает не только он
Фото: ФК Рух
Еще один источник подтвердил, что новый главный тренер "ЛНЗ" Виталий Пономарев планирует переманить в черкасскую команду некоторых бывших своих подопечных из "Руха".
Портал Sport.ua сообщает, что речь идет о вратаре Дмитрии Ледвии, защитнике Романе Дидике и полузащитнике Артуре Рябове.
Однако источник добавляет, что решение по новичкам еще должны утвердить президент клуба Виктор Кравченко и генеральный директор Василий Каюк.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александр Бабич: После "прилета" на нашу клубную базу все пошло не так
- Кроос возвращается в Мадрид
- Нападающему Полесья выбило окна в доме из-за атаки россиян: он попросил агента искать ему новый клуб
- Клуб, который 30 лет играл в УПЛ, может потерять профессиональный статус
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000