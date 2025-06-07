Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поворознюк снова обвинил судей в предвзятости к Ингульцу
Говорит, что может играть и в Первой лиге
Скриншот: ТК Футбол
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк пожаловался на судейское обслуживание матчей его команды в сезоне 24/25.
"У нас в чемпионате было две игры, которые судьи судили честно, во всех остальных – нас просто убивали. Люди шли на матч и уже спорили, на какой минуте поставят пенальти в ворота "Ингульца", на какой минуте было удаление. Если "Ингулец" не нужен в УПЛ, то я буду играть в Первой лиге", – сказал Поворознюк.
Напомним, "Ингулец" занял в УПЛ предпоследнее, 15-е место и вылетел в Первую лигу. Петровцы возвращаются в данный чемпионат через год после его покидания.
Популярное сейчас
- Канада - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 7.06.2025
- Александр Бабич: После "прилета" на нашу клубную базу все пошло не так
- Кроос возвращается в Мадрид
- Клуб, который 30 лет играл в УПЛ, может потерять профессиональный статус
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты