Поворознюк снова обвинил судей в предвзятости к Ингульцу

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк пожаловался на судейское обслуживание матчей его команды в сезоне 24/25.

"У нас в чемпионате было две игры, которые судьи судили честно, во всех остальных – нас просто убивали. Люди шли на матч и уже спорили, на какой минуте поставят пенальти в ворота "Ингульца", на какой минуте было удаление. Если "Ингулец" не нужен в УПЛ, то я буду играть в Первой лиге", – сказал Поворознюк.