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Поворознюк снова обвинил судей в предвзятости к Ингульцу

Премьер-лига

Говорит, что может играть и в Первой лиге

Поворознюк снова обвинил судей в предвзятости к Ингульцу

Скриншот: ТК Футбол

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Президент "Ингульца" Александр Поворознюк пожаловался на судейское обслуживание матчей его команды в сезоне 24/25.

"У нас в чемпионате было две игры, которые судьи судили честно, во всех остальных – нас просто убивали. Люди шли на матч и уже спорили, на какой минуте поставят пенальти в ворота "Ингульца", на какой минуте было удаление. Если "Ингулец" не нужен в УПЛ, то я буду играть в Первой лиге", – сказал Поворознюк.

Напомним, "Ингулец" занял в УПЛ предпоследнее, 15-е место и вылетел в Первую лигу. Петровцы возвращаются в данный чемпионат через год после его покидания.

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Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Олександр Поворознюк
Опубликовал: Виктор Иванчук
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