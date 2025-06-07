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Мрвалевич, Венделл, Гайдучик. Тренер Вереса прокомментировал ситуацию с нападающими

Премьер-лига

Бразилец не подошел

Мрвалевич, Венделл, Гайдучик. Тренер Вереса прокомментировал ситуацию с нападающими

Фото: ПФК Звягель

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал, что думает о возвращении из аренды нападающего Марко Мрвалевича. Также специалист объяснил, почему решили отпустить Венделла.

- Марко Мрвалевич, который полгода отыграл в аренде в Польше - возвращается в Ровно. Какой видите сейчас его роль в команде?

- Марко мы все хорошо знаем, год работали вместе. Поэтому я надеюсь, что он также понимает свою роль в команде, наши требования, готов конкурировать и дарить болельщикам хорошие моменты на футбольном поле. Вот и все.

- Следили за его матчами?

- Да, конечно. Не скажу, что я пересматривал все игры, но мы следили за каждым сыгранным матчем, сколько минут он провел на поле. Юрий Габовда напрямую общался с руководством польского клуба и мы знали всю информацию.

- Почему решили не продолжать сотрудничество с Венделлом?

- Действительно, очень талантливый игрок. Но, на мой взгляд, он сегодня не готов конкурировать в Украинской Премьер-лиге. Поэтому он должен для себя понять, хочет ли выйти на новый уровень. Здесь в качестве примера могу назвать Николая Гайдучика. Венделл - не менее талантлив. Возможно, даже более талантлив.

Но Коля понял требования к нему в Украинской Премьер-лиге, подстроился под них, начал работать в той интенсивности, которой требует чемпионат. Венделл пока этого не сделал. Соответственно, мы не можем надеяться на этого игрока в будущем.

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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