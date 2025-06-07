Шепелев не уверен, останется ли в Александрии. Футболист назвал клубы, которые им интересуются

Полузащитник "Александрии" Владимир Шепелев рассказал, есть ли какая-то конкретика относительно того, где он будет выступать в следующем сезоне. В конце июня у футболиста заканчивается контракт с действующим клубом.

‒ Не секрет, что вы сейчас ищете варианты в Европе. Уже известно, что ждет вас дальше и предлагал ли ФК "Александрия" продлить контракт?

‒ Пока конкретного разговора о продлении контракта не было. Я всегда говорю, чтобы все вопросы решались через моего агента, потому что не люблю самостоятельно вести такие переговоры. Этим должны заниматься люди, которые это умеют.

Я общался с агентом, спрашивал, как продвигаются дела – он сказал, что пока ждем. Конкретики пока нет. Говорили ли между собой клуб и агент – я не знаю точно.

Чемпионат только что закончился, поэтому, возможно, что-то появится чуть позже. Если будет что-то серьезное – обязательно сообщу.

‒ То есть, вы открыты ко всем вариантам?

‒ Скорее да. Либо поступит какое-то предложение, либо, возможно, будет продление контракта. Посмотрим. Видите ли, я даже не знал, что тренерский штаб уйдет из "Александрии". Все изменилось. Такое случается в футболе. Команда была в неплохом положении, но произошли изменения – теперь нужно оценивать ситуацию по-новому.

‒ Можно сказать, что план за последние полгода не изменился – ждете предложений, а если ничего не будет, можете остаться в "Александрии"?

‒ Нет, я не просто жду предложений – я также работаю, ищу возможности. Это не пассивное ожидание. Цель – найти вариант, где можно продолжить карьеру и развиваться.

‒ Какие чемпионаты вас интересуют?

‒ Мне очень хочется поиграть в Испании – не обязательно в топ-клубе, но хотя бы в команде, которая условно занимает 8–9 место. Просто хочется почувствовать европейский футбол. Также нравится Англия, даже Чемпионшип – это что-то особенное.

Нравится бельгийский чемпионат. Польша тоже интересна, но там многим украинским игрокам было трудно заиграть. В Италии – сложно. Там закрытый футбол, много тактики, нужно хорошо знать итальянский. Я сейчас учу английский, стараюсь, но это тоже непросто.

‒ Есть ли какие-то конкретные предложения?

‒ Слышал от агента, что мной интересуются "Металлист 1925", "Полесье" и клуб из Венгрии. Что касается конкретных предложений – пока не поступали.