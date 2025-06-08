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Не Яшари. ЛНЗ назвал лучшего игрока второго полугодия
Заслужил
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" назвал лучшего игрока второго полугодия.
Болельщики черкасского клуба выбрали полузащитника Геннадия Пасича. Он набрал 27,7% голосов. На втором месте оказался Мухаррем Яшари, который набрал 18,1% голосов. Замыкает список Евгений Кучеренко с 10.8% голосов.
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Геннадий Пасич играет за "ЛНЗ" с 2023 года. В этом сезоне Геннадий Пасич сыграл в 30-ти матчах клуба, в которых забил 3 гола.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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