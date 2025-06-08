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Шахтер может заработать на почти не игравшем за него защитнике около миллиона евро
Предполагается предложение от клуба MLS
shakhtar.com
Как стало известно израильскому порталу One, "Колорадо Рэпидз" из MLS интересуется принадлежащим донецкому "Шахтеру" игроком. Речь о Ставе Лемкине, 22-летнем израильском защитнике, проведшем сезон 2024/25 в аренде в тель-авивском "Маккаби".
Как сообщает One, "Маккаби" не выкупил игрока в апреле за оговоренные в арендном договоре с "Шахтером" 1.6 миллиона евро, надеясь снизить цену. Однако теперь, после его успешной концовки сезона в израильской лиге и вступления в борьбу команды из MLS, требования дончан возросли до 1.8 миллиона. One считает, что "Колорадо" способен заплатить такую сумму.
Лемкин перешел в "Шахтер" из тель-авивского "Хапоэля" летом 2023-го года за 850 тысяч евро, но отыграл за украинский клуб лишь пять матчей. Тем не менее, у последнего есть шансы остаться с прибылью около миллиона евро от трансферов, связанных с этим игроком.
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