  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер может заработать на почти не игравшем за него защитнике около миллиона евро

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер может заработать на почти не игравшем за него защитнике около миллиона евро

Премьер-лига

Предполагается предложение от клуба MLS

Шахтер может заработать на почти не игравшем за него защитнике около миллиона евро

shakhtar.com

Новина українською

Как стало известно израильскому порталу One, "Колорадо Рэпидз" из MLS интересуется принадлежащим донецкому "Шахтеру" игроком. Речь о Ставе Лемкине, 22-летнем израильском защитнике, проведшем сезон 2024/25 в аренде в тель-авивском "Маккаби".

Как сообщает One, "Маккаби" не выкупил игрока в апреле за оговоренные в арендном договоре с "Шахтером" 1.6 миллиона евро, надеясь снизить цену. Однако теперь, после его успешной концовки сезона в израильской лиге и вступления в борьбу команды из MLS, требования дончан возросли до 1.8 миллиона. One считает, что "Колорадо" способен заплатить такую сумму.

Лемкин перешел в "Шахтер" из тель-авивского "Хапоэля" летом 2023-го года за 850 тысяч евро, но отыграл за украинский клуб лишь пять матчей. Тем не менее, у последнего есть шансы остаться с прибылью около миллиона евро от трансферов, связанных с этим игроком.

По теме
yellow-arrow
Не Яшари. ЛНЗ назвал лучшего игрока второго полугодия
yellow-arrow
Шепелев не уверен, останется ли в Александрии. Футболист назвал клубы, которые им интересуются
yellow-arrow
Мрвалевич, Венделл, Гайдучик. Тренер Вереса прокомментировал ситуацию с нападающими
Шахтер (Донецк) Колорадо Рэпидз (США) Став Лемкин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
One
Опубликовал: Леон Вургафт
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости