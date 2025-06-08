Шахтер может заработать на почти не игравшем за него защитнике около миллиона евро

Как стало известно израильскому порталу One, "Колорадо Рэпидз" из MLS интересуется принадлежащим донецкому "Шахтеру" игроком. Речь о Ставе Лемкине, 22-летнем израильском защитнике, проведшем сезон 2024/25 в аренде в тель-авивском "Маккаби".

Как сообщает One, "Маккаби" не выкупил игрока в апреле за оговоренные в арендном договоре с "Шахтером" 1.6 миллиона евро, надеясь снизить цену. Однако теперь, после его успешной концовки сезона в израильской лиге и вступления в борьбу команды из MLS, требования дончан возросли до 1.8 миллиона. One считает, что "Колорадо" способен заплатить такую сумму.

Лемкин перешел в "Шахтер" из тель-авивского "Хапоэля" летом 2023-го года за 850 тысяч евро, но отыграл за украинский клуб лишь пять матчей. Тем не менее, у последнего есть шансы остаться с прибылью около миллиона евро от трансферов, связанных с этим игроком.