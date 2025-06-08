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Александрия решила играть еврокубки на другом стадионе

Премьер-лига

Надеемся, другая арена принесёт успех

Александрия решила играть еврокубки на другом стадионе

фото из свободных источников

Новина українською

По информации источника, "Александрия" изменила своё решение о домашнем стадионе на матче еврокубков и теперь склоняется к варианту со стадионом "ГКС" Катовице, не рассматривая больше Городской стадион в польском городе Тихи.

Также отмечается, что все детали и нюансы согласованы, и осталось только поставить подписи обеим заинтересованным сторонам.

Читайте такжеРебров: Очень много ошибок. Расстроен, что не показали своего уровня и проиграли. Мы изменим много игровых моментов

Напомним, "Александрия" заняла второе место по итогам сезона 2024/25, что дает ей право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Конференций. Жеребьевка состоится 18 июня, а матчи – 24 и 31 июля.

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ФК Александрия
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Источник:
Buckaroo Banzai
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
08.06.2025 в 10:25
І першого суперника не пройдуть
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
08.06.2025 в 10:25
І першого суперника не пройдуть
Ответить
0
0

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