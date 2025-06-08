Александрия решила играть еврокубки на другом стадионе

По информации источника, "Александрия" изменила своё решение о домашнем стадионе на матче еврокубков и теперь склоняется к варианту со стадионом "ГКС" Катовице, не рассматривая больше Городской стадион в польском городе Тихи.

Также отмечается, что все детали и нюансы согласованы, и осталось только поставить подписи обеим заинтересованным сторонам.

Напомним, "Александрия" заняла второе место по итогам сезона 2024/25, что дает ей право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Конференций. Жеребьевка состоится 18 июня, а матчи – 24 и 31 июля.