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Александрия решила играть еврокубки на другом стадионе
Надеемся, другая арена принесёт успех
фото из свободных источников
По информации источника, "Александрия" изменила своё решение о домашнем стадионе на матче еврокубков и теперь склоняется к варианту со стадионом "ГКС" Катовице, не рассматривая больше Городской стадион в польском городе Тихи.
Также отмечается, что все детали и нюансы согласованы, и осталось только поставить подписи обеим заинтересованным сторонам.
Напомним, "Александрия" заняла второе место по итогам сезона 2024/25, что дает ей право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Конференций. Жеребьевка состоится 18 июня, а матчи – 24 и 31 июля.
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