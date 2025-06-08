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Клубы УПЛ выбрали лучшего вратаря сезона 2024/25
Голкипер Александрии признан лучшим
Фото: Instagram
Голкипер "Александрия" Георгий Ермаков признан лучшим вратарем УПЛ сезона 2024/25 по результатам опроса клубов УПЛ. Дмитрий Резник "Шахтер" – на втором месте, третью позицию занял Алексей Паламарчук "Ингулец".
Георгий Ермаков сыграл во всех 30 матчах УПЛ сезона 2024/25, из которых 15 провел "на ноль". В общей сложности "Александрия" пропустила лишь 22 мяча - меньше было только у "Динамо" (19).
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