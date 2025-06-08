  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клубы УПЛ выбрали лучшего вратаря сезона 2024/25

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубы УПЛ выбрали лучшего вратаря сезона 2024/25

Премьер-лига

Голкипер Александрии признан лучшим

Клубы УПЛ выбрали лучшего вратаря сезона 2024/25

Фото: Instagram

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Голкипер "Александрия" Георгий Ермаков признан лучшим вратарем УПЛ сезона 2024/25 по результатам опроса клубов УПЛ. Дмитрий Резник "Шахтер" – на втором месте, третью позицию занял Алексей Паламарчук "Ингулец".

Георгий Ермаков сыграл во всех 30 матчах УПЛ сезона 2024/25, из которых 15 провел "на ноль". В общей сложности "Александрия" пропустила лишь 22 мяча - меньше было только у "Динамо" (19).

По теме
yellow-arrow
Футболист Динамо признан лучшим молодым игроком УПЛ сезона 24/25
yellow-arrow
Александрия решила играть еврокубки на другом стадионе
yellow-arrow
Шахтер может заработать на почти не игравшем за него защитнике около миллиона евро
ФК Александрия УПЛ Георгий Ермаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости