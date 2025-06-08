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Футболист Динамо признан лучшим молодым игроком УПЛ сезона 24/25

Премьер-лига

В тройке лидеров – исполнители из "Ворсклы" и "Оболони"

Футболист Динамо признан лучшим молодым игроком УПЛ сезона 24/25

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УПЛ суммирует прошлый сезон розыгрыша чемпионата Украины. Лига определила лучшего молодого игрока.

Им стал центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко. Также в тройку лидеров вошли представители "Ворсклы" и "Оболони" защитник Илья Крупский и голкипер Денис Марченко.

"20-летний Тарас Михавко стал настоящим открытием сезона и взрослел на глазах, приобретая опыт игры в обороне. А его умения отдать разрезную передачу и начать атаку существенно помогли "Динамо" завоевать чемпионство", – говорится в отчете УПЛ.

Победителей определяли по итогам анкетирования клубов.

В прошлом сезоне Михавко провел в рамках УПЛ 2077 минут в 26 матчах. На его счету один гол, один ассист, одна желтая карточка и три автогола.

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УПЛ Тарас Михавко Илья Крупский Денис Марченко
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Источник:
УПЛ в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
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