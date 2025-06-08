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Без сюрпризов. УПЛ определила лучшего тренера сезона 2024/25
В тройке лидеров есть Юрий Вернидуб
Фото: ФК Олександрія
Украинская Премьер-лига определила лучшего тренера прошлого сезона чемпионата. Им стал наставник "Александрии" Руслан Ротань.
На втором месте рейтинга оказался тренер "Динамо" Александр Шовковский, а тройку замыкает коуч "Кривбасса" Юрий Вернидуб.
В опросе приняли участие клубы УПЛ после завершения сезона.
"Под руководством Руслана Ротаня "Александрия" завоевала историческое серебро – высшее достижение в клубной истории. После шестилетнего перерыва команда снова будет играть в еврокубках, представляя Украину на международной арене", – говорится в отчете Премьер-лиги.
Ротань провел третий сезон во главе Александрии. Он возглавлял команду с декабря 2022 года. Недавно наставник официально покинул "горожан" и перебрался в "Полесье".
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