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Президент Оболони определился с главным тренером

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Президент Оболони определился с главным тренером

Фото: Оболонь

Новина українською

6 июня "Оболонь" официально объявила о расставании с главным тренером Сергеем Шищенко. И в тот же день на клубном официальном сайте президент "пивоваров" Александр Слободян сказал, что поблагодарил вождя за сотрудничество и пожелал успеха в "Буковине".

Однако, по информации UA-Футбол, босс "Оболони" радовался спросу на своего теперь уже бывшего наставника не от всей души. Похоже, Александра Вячеславовича расстроило решение 49-летнего специалиста. И даже появилось небольшое оскорбление.

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Именно эти эмоции повлияли на выбор преемника Шищенко. Им станет ассистент бывшего главного Александра Антоненко. В настоящее время специалист имеет приставку "и.о", но, по нашей информации, кандидатуры другого наставника пока не рассматриваются и сезон-2025/26 киевляне начнут именно с Антоненко.

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Сергей Шищенко Александр Слободян Оболонь (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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