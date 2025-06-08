Президент Оболони определился с главным тренером

6 июня "Оболонь" официально объявила о расставании с главным тренером Сергеем Шищенко. И в тот же день на клубном официальном сайте президент "пивоваров" Александр Слободян сказал, что поблагодарил вождя за сотрудничество и пожелал успеха в "Буковине".

Однако, по информации UA-Футбол, босс "Оболони" радовался спросу на своего теперь уже бывшего наставника не от всей души. Похоже, Александра Вячеславовича расстроило решение 49-летнего специалиста. И даже появилось небольшое оскорбление.

Именно эти эмоции повлияли на выбор преемника Шищенко. Им станет ассистент бывшего главного Александра Антоненко. В настоящее время специалист имеет приставку "и.о", но, по нашей информации, кандидатуры другого наставника пока не рассматриваются и сезон-2025/26 киевляне начнут именно с Антоненко.