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Футболист Динамо, Шахтера или Александрии? УПЛ определила лучшего игрока чемпионата сезона 2024/25

Премьер-лига
Обновлено

Второе достижение для него за сезон

Футболист Динамо, Шахтера или Александрии? УПЛ определила лучшего игрока чемпионата сезона 2024/25

ФК Динамо

Новина українською

Украинская Премьер-лига суммирует прошлый сезон. Был определен лучший игрок чемпионата 2024/25 гг.

Им стал нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат. Второе место занял полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, третье – Иван Калюжный из "Александрии".

Номинантов определили клубы УПЛ путем анкетирования.

"Владислав Ванат провел 28 матчей и забил 17 голов, став лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2024/25. Его уверенная игра существенно помогла "бело-синим" завоевать чемпионский титул", – говорится в отчете УПЛ.

Ванат второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, но на этот раз забил на три гола больше, чем в прошлом сезоне.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Иван Калюжный Георгий Судаков Владислав Ванат
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Источник:
УПЛ в Telgram
Опубликовал: Максим Кучер
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