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Футболист Динамо, Шахтера или Александрии? УПЛ определила лучшего игрока чемпионата сезона 2024/25
Второе достижение для него за сезон
ФК Динамо
Украинская Премьер-лига суммирует прошлый сезон. Был определен лучший игрок чемпионата 2024/25 гг.
Им стал нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат. Второе место занял полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, третье – Иван Калюжный из "Александрии".
Номинантов определили клубы УПЛ путем анкетирования.
"Владислав Ванат провел 28 матчей и забил 17 голов, став лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2024/25. Его уверенная игра существенно помогла "бело-синим" завоевать чемпионский титул", – говорится в отчете УПЛ.
Ванат второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, но на этот раз забил на три гола больше, чем в прошлом сезоне.
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