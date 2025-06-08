Футболист Динамо, Шахтера или Александрии? УПЛ определила лучшего игрока чемпионата сезона 2024/25

Украинская Премьер-лига суммирует прошлый сезон. Был определен лучший игрок чемпионата 2024/25 гг.

Им стал нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат. Второе место занял полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, третье – Иван Калюжный из "Александрии".

Номинантов определили клубы УПЛ путем анкетирования.

"Владислав Ванат провел 28 матчей и забил 17 голов, став лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2024/25. Его уверенная игра существенно помогла "бело-синим" завоевать чемпионский титул", – говорится в отчете УПЛ.

Ванат второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, но на этот раз забил на три гола больше, чем в прошлом сезоне.