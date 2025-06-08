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УПЛ определила лучшего арбитра чемпионата 2024/25

Премьер-лига

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УПЛ определила лучшего арбитра чемпионата 2024/25

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская Премьер-лига назвала Николая Балакина (Киевская область) лучшим арбитром в прошлом сезоне.

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Такой выбор сделали сами клубы – они приняли участие в традиционном опросе, проводимом УПЛ после завершения соревнований.

В тройку также вошли Виталий Романов из Днепра и Владимир Новохатний из Черкасской области.

В прошлом сезоне УПЛ Балакин за 13 матчей продемонстрировал 55 желтых и семь красных карточек, а также пять раз назначил пенальти. Также он судил и финал Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтарем".

Кроме этого, он обслуживал в статусе главного арбитра семь матчей еврокубков, в том числе три – в Лиге чемпионов.

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Виталий Романов УПЛ Владимир Новохатний Николай Балакин
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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