УПЛ определила лучшего арбитра чемпионата 2024/25

Украинская Премьер-лига назвала Николая Балакина (Киевская область) лучшим арбитром в прошлом сезоне.

Такой выбор сделали сами клубы – они приняли участие в традиционном опросе, проводимом УПЛ после завершения соревнований.

В тройку также вошли Виталий Романов из Днепра и Владимир Новохатний из Черкасской области.

В прошлом сезоне УПЛ Балакин за 13 матчей продемонстрировал 55 желтых и семь красных карточек, а также пять раз назначил пенальти. Также он судил и финал Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтарем".

Кроме этого, он обслуживал в статусе главного арбитра семь матчей еврокубков, в том числе три – в Лиге чемпионов.