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ЛНЗ хочет подписать игрока молодежной сборной Украины
Тренер собирает знакомых
Фото: Рух
По информации Sport.ua, новый главный тренер "ЛНЗ" Виталий Пономарев хочет усилить состав полузащитником молодежной сборной Украины и "Карпат" Ильей Квасницей.
В свое время специалист тренировал Илью, когда они оба представляли "Рух". В этом сезоне Квасница сыграл за львовские команды 25 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.
Контракт футболиста с "Рухом" рассчитан до конца текущего года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Ильи составляет 3 миллиона евро.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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