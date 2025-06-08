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ЛНЗ хочет подписать игрока молодежной сборной Украины

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Тренер собирает знакомых

ЛНЗ хочет подписать игрока молодежной сборной Украины

Фото: Рух

Новина українською

По информации Sport.ua, новый главный тренер "ЛНЗ" Виталий Пономарев хочет усилить состав полузащитником молодежной сборной Украины и "Карпат" Ильей Квасницей.

В свое время специалист тренировал Илью, когда они оба представляли "Рух". В этом сезоне Квасница сыграл за львовские команды 25 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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Контракт футболиста с "Рухом" рассчитан до конца текущего года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Ильи составляет 3 миллиона евро.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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