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После двух лет в клубе. Кривбасс попрощался с полузащитником

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После двух лет в клубе. Кривбасс попрощался с полузащитником

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" попрощался с полузащитником клуба.

Криворожский клуб написал текст прощания с Юрием Вакулко. В клубе отметили, что игрок постоянно отдавался на поле и останется в памяти, как человек с большой харизмой.

"Его игра - это постоянная самоотдача, неуступчивость в каждом единоборстве и борьба до финального свистка.

Вака, ты останешься в памяти "Кривбасса" не только как сильный игрок, но и как человек с большой харизмой и отличным чувством юмора. Спасибо за эти годы, за твой труд, лидерство и сердце, оставленное на поле.

Желаем успехов в новом этапе карьеры. Кривой Рог всегда будет твоим домом!", - написал клуб.

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Юрий Вакулко присоединился к "Кривбассу" в июле 2023 года и провел 46 матчей. На его счету две голевые передачи.

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Кривбасс (Кривой Рог) Юрий Вакулко
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
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