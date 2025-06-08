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После двух лет в клубе. Кривбасс попрощался с полузащитником
Душевно
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" попрощался с полузащитником клуба.
Криворожский клуб написал текст прощания с Юрием Вакулко. В клубе отметили, что игрок постоянно отдавался на поле и останется в памяти, как человек с большой харизмой.
"Его игра - это постоянная самоотдача, неуступчивость в каждом единоборстве и борьба до финального свистка.
Вака, ты останешься в памяти "Кривбасса" не только как сильный игрок, но и как человек с большой харизмой и отличным чувством юмора. Спасибо за эти годы, за твой труд, лидерство и сердце, оставленное на поле.
Желаем успехов в новом этапе карьеры. Кривой Рог всегда будет твоим домом!", - написал клуб.
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Юрий Вакулко присоединился к "Кривбассу" в июле 2023 года и провел 46 матчей. На его счету две голевые передачи.
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