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Тренер Черноморца рассказал, почему новому штабу не удалось оставить команду в УПЛ

Премьер-лига

Есть причины

Тренер Черноморца рассказал, почему новому штабу не удалось оставить команду в УПЛ

chornomorets.football

Новина українською

Тренер "Черноморца" Александр Грицай подытожил сезон для одесской команды, по итогам которого она заняла последнее место в УПЛ и вылетела в Первую лигу.

– Поговорим о "Черноморце". Команда заняла последнее место в чемпионате, но хоть какой-то позитив можете отметить?

– Положительное найти сложно, последнее место, о чем можно говорить… Если подробнее поискать, то в конце стабилизировали состав, начал появляться рисунок игры, но уже было поздно, к сожалению.

– В каком матче потеряли важнейшие очки в борьбе за выживание, по вашему мнению?

– Немало очков потеряли еще до прихода нашего тренерского штаба во главе с Александром Николаевичем, речь идет о лобовых противостояниях с "Ингульцем", "Левым Берегом". При нас уже – с "Оболонью".

– Тренерский штаб Кучера пришел на очень тяжелый календарь. Можно ли это считать одной из главных причин неудачи?

– Да, не хватило времени, но не хочется оправдываться. Ответственность за результат лежит на нас.

– Расскажите, как приняли решение продолжить работу в "Черноморце" в Первой лиге. Не будет ли для вас демотивацией работать в Первой лиге после того, как вместе с Кучером боролись за чемпионство с "Днепром-1"?

– Такова тренерская судьба, вчера боролся за чемпионство, а сегодня – в Первой лиге (смеется – прим. И. Л.). Не вижу в этом никакой проблемы, тем более "Черноморец" – команда с именем, которая заслуживает играть в УПЛ. Вместе с Александром Николаевичем приняли такое решение, что вместе попробуем помочь команде вернуться в элиту.

– Какие задачи перед "Черноморцем" на следующий сезон?

– Соберемся 16-го числа, посмотрим, с кем нам работать, и уже об этом можно будет говорить.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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