Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны планы ЛНЗ по подготовке к новому сезону. Команда проведет 8 спаррингов
С кем будет играть?
Фото: ФК ЛНЗ
Черкасский "ЛНЗ" выйдет из отпуска 23 июня. Именно тогда будет представлен команде новый главный тренер Виталий Пономарев. Об этом сообщает Sport.ua.
Все сборы черкасцы проведут дома. По информации источника, "ЛНЗ" сыграет 8 контрольных матчей. Спарринг-партнерами станут "Виктория" (2 июля), "Оболонь" (5 июля), "Полтава" (12 июля), "Ингулец" (13 июля), "Колос" (19 июля), тернопольская "Нива“ (20 июля) и "Кудровка" (25 июля).
В пятницу, 25 июля, черкасская команда планирует сыграть сразу 2 матча. Второй соперник пока неизвестен.
Популярное сейчас
- Шищенко заберет в Буковину двух игроков Оболони
- Германия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛН за третье место
- "Реброву надо работать в клубах": ведущий ТаТоТаке – о матче Канада – Украина
- Президент Кудровки: Инфраструктура Реала стоит десятки миллиардов долларов, а у них база в селе
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной