Известны планы ЛНЗ по подготовке к новому сезону. Команда проведет 8 спаррингов

Черкасский "ЛНЗ" выйдет из отпуска 23 июня. Именно тогда будет представлен команде новый главный тренер Виталий Пономарев. Об этом сообщает Sport.ua.

Все сборы черкасцы проведут дома. По информации источника, "ЛНЗ" сыграет 8 контрольных матчей. Спарринг-партнерами станут "Виктория" (2 июля), "Оболонь" (5 июля), "Полтава" (12 июля), "Ингулец" (13 июля), "Колос" (19 июля), тернопольская "Нива“ (20 июля) и "Кудровка" (25 июля).

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В пятницу, 25 июля, черкасская команда планирует сыграть сразу 2 матча. Второй соперник пока неизвестен.