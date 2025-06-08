Премьер-лига
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Атакующий игрок Шахтера может перебраться в Германию
Также возможна Англия
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Вингер и нападающий "Шахтера" Эгиналду скоро может сменить команду. Окружение 20-летнего футболиста работает над трансфером в Бундеслигу. Об этом сообщает sport1.de.
Источник не называет точный клуб. Однако добавляет, что также интерес к бразильцу проявляют команды АПЛ.
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Контракт Эгиналду с "Шахтером" рассчитан до лета 2028 года. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt - 3 млн евро.
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