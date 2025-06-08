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Максимов четко ответил, останется ли он в Ворскле

Премьер-лига

Извиняется перед болельщиками

Максимов четко ответил, останется ли он в Ворскле

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов заявил, что покидает команду. Специалист объяснил, почему команда вылетела в Первую лигу.

- Юрий Вильевич, скажите четко - Вы уходите из "Ворсклы" или остаетесь?

- Я точно не останусь. Я не выполнил свою задачу, так что тут говорить. Единственное, что важно - я хотел бы попросить прощения у болельщиков за то, что произошло. Мы вылетели очень обидно, а так не должно было быть. Мы должны были побеждать и "Оболонь", и "Черноморец“, и "Кудровку" тоже, но не сделали этого. Главной проблемой была неуверенность в будущем. Футболисты, администрация, сотрудники — все имеют серьезную задолженность по зарплате и непонятно, чем это закончится. Это существенно на всех давит. В таких условиях сосредоточиться на задаче было сложно.

— Да, когда вы не вышли к прессе и ничего не сказали после матча болельщикам, это было некрасиво...

- Понимаю... Еще раз прошу прощения у всех, кто поддерживал команду.

- Что с вашим контрактом?

- Сейчас агенты ведут переговоры с руководством «Ворсклы» и ищут решение, чтобы по-человечески нормально разойтись с клубом.

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
sport.pl.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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