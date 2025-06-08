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Бывший тренер Кривбасса мог возглавить команду снова

Премьер-лига

Руководство сосредоточилось на двух кандидатах

Бывший тренер Кривбасса мог возглавить команду снова

fcmariupol.com

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По информации Telegram-канала "Инсайды от Пасечника 2.0", Юрий Максимов мог возглавить "Кривбасс".

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Источник утверждает, что агентская компания FAMK активно продвигала его кандидатуру руководству криворожского клуба. Впрочем, на финальном этапе "красно-белые" рассматривали только двух кандидатов – Имада Ашура и Патрика Ван Леувена.

Напомним, что Юрий Вильевич уже возглавлял "Кривбасс". Тренер принял команду в январе 2010 года и помог сохранить прописку в УПЛ. Его уволили летом 2012-го.

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Юрий Максимов Кривбасс (Кривой Рог) Кривбасс (расформирован 2013) (Кривой Рог)
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Источник:
Інсайди від Пасічника 2.0
Опубликовал: Александр Симченко
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