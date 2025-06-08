Бывший тренер Кривбасса мог возглавить команду снова

По информации Telegram-канала "Инсайды от Пасечника 2.0", Юрий Максимов мог возглавить "Кривбасс".

Источник утверждает, что агентская компания FAMK активно продвигала его кандидатуру руководству криворожского клуба. Впрочем, на финальном этапе "красно-белые" рассматривали только двух кандидатов – Имада Ашура и Патрика Ван Леувена.

Напомним, что Юрий Вильевич уже возглавлял "Кривбасс". Тренер принял команду в январе 2010 года и помог сохранить прописку в УПЛ. Его уволили летом 2012-го.