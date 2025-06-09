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Болельщики Кривбасса определили лучшего игрока сезона
Он набрал наибольшее количество голосов
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник Егор Твердохлеб стал лучшим игроком "Кривбасса" в сезоне 2024/25.
В голосовании болельщиков он получил наибольшее количество голосов – 40%.
Твердохлеб опередил Андрея Клищука (26%), Александра Романчука (14%), Юрия Вакулко (7%), Дениса Кузыка (4%), Ивана Дибанго (3%), Даниэля Соса (2%), Андрея Понедельника (2%), Хрвое Илича (1%) и Артура Микитишина (1%).
В минувшем сезоне Твердохлеб провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 3 ассиста.
"Его уверенная игра, решительность и невероятная отдача на поле стали залогом многих побед красно-белых в этом сезоне. Поздравляем, Егор! Гордимся тобой!", - отметила клубная пресс-служба.
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