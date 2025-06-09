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Вербич: Я бы, вероятно, остался в Динамо, если бы не война

Премьер-лига

Словенец признался, что ему было тяжело покинуть киевский клуб

Вербич: Я бы, вероятно, остался в Динамо, если бы не война

Фото: dynamo.kiev.ua

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Словенский вингер "Левадиакоса" Беньямин Вербич вспомнил свой переход из "Динамо" в "Панатинаикос" летом 2022-го года.

"Переговоры с "Панатинаикосом" шли очень долго. Мне было очень тяжело покинуть "Динамо", ведь я провел там самые прекрасные годы своей футбольной карьеры. Я бы, вероятно, остался, если бы не война.

Но такова была ситуация, и, несмотря на то, что переговоры продолжались так долго, для меня это было легкое решение – перейти в "Панатинаикос", – сказал Вербич.

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Напомним, Вербич защищал цвета "Динамо" с 2018 по 2022 годы и выиграл за это время пять трофеев с киевлянами.

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Панатинаикос (Афины) Динамо (Киев) Левадиакос Беньямин Вербич
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Источник:
Gazzetta.gr
Опубликовал: Алина Ерофеева
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