Вербич: Я бы, вероятно, остался в Динамо, если бы не война

Словенский вингер "Левадиакоса" Беньямин Вербич вспомнил свой переход из "Динамо" в "Панатинаикос" летом 2022-го года.

"Переговоры с "Панатинаикосом" шли очень долго. Мне было очень тяжело покинуть "Динамо", ведь я провел там самые прекрасные годы своей футбольной карьеры. Я бы, вероятно, остался, если бы не война.

Но такова была ситуация, и, несмотря на то, что переговоры продолжались так долго, для меня это было легкое решение – перейти в "Панатинаикос", – сказал Вербич.