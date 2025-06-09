Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Европейский чемпион заинтересовался лидером-легионером Александрии
Попытаются оформить трансфер
instagram.com/fcolexandriya
Правый вингер "Александрии" Хуан Безерра может этим летом покинуть украинский клуб. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Как отмечает источник, предметный интерес к нему проявляет венгерский "Ференцварош". Чемпион соседней страны готов отправить свое предложение "горожанам".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 1,5 млн евро. "Александрия" же хочет получить два миллиона евро.
ТаТоТаке добавляет, что футболист хотел бы покинуть УПЛ. Поэтому если менять “Александрию”, то только на зарубежный клуб.
Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что "Александрия" хочет начать еврокубковый сезон вместе с Безеррой. "Ференцварош", как и "горожане", также стартуют во втором раунде квалификации. Правда, венгры будут играть в Лиге чемпионов.
В прошлом сезоне Безерра провел 24 матча за "Александрию" в рамках УПЛ. На его счету шесть голов и три ассиста. Последние шесть поединков сезона он пропустил из-за травмы.
Популярное сейчас
- Лига Наций. Португалия – Испания 2:2 (пен. 5:3). Есть первый двукратный победитель турнира
- Бывший тренер Кривбасса мог возглавить команду снова
- Левандовский отказывается играть за сборную Польши. Известна причина
- Шахтер может заработать на почти не игравшем за него защитнике около миллиона евро
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании