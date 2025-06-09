  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Европейский чемпион заинтересовался лидером-легионером Александрии

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Европейский чемпион заинтересовался лидером-легионером Александрии

Премьер-лига

Попытаются оформить трансфер

Европейский чемпион заинтересовался лидером-легионером Александрии

instagram.com/fcolexandriya

Новина українською

Правый вингер "Александрии" Хуан Безерра может этим летом покинуть украинский клуб. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Как отмечает источник, предметный интерес к нему проявляет венгерский "Ференцварош". Чемпион соседней страны готов отправить свое предложение "горожанам".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 1,5 млн евро. "Александрия" же хочет получить два миллиона евро.

ТаТоТаке добавляет, что футболист хотел бы покинуть УПЛ. Поэтому если менять “Александрию”, то только на зарубежный клуб.

Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что "Александрия" хочет начать еврокубковый сезон вместе с Безеррой. "Ференцварош", как и "горожане", также стартуют во втором раунде квалификации. Правда, венгры будут играть в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Безерра провел 24 матча за "Александрию" в рамках УПЛ. На его счету шесть голов и три ассиста. Последние шесть поединков сезона он пропустил из-за травмы.

По теме
yellow-arrow
Официально. Экс-тренер Шахтера возглавил Кривбасс
yellow-arrow
Источник сообщил, будет ли Вернидуб в Металлисте 1925
yellow-arrow
Вербич: Я бы, вероятно, остался в Динамо, если бы не война
ФК Александрия Ференцварош (Будапешт) Безерра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости