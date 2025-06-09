Европейский чемпион заинтересовался лидером-легионером Александрии

Правый вингер "Александрии" Хуан Безерра может этим летом покинуть украинский клуб. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Как отмечает источник, предметный интерес к нему проявляет венгерский "Ференцварош". Чемпион соседней страны готов отправить свое предложение "горожанам".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 1,5 млн евро. "Александрия" же хочет получить два миллиона евро.

ТаТоТаке добавляет, что футболист хотел бы покинуть УПЛ. Поэтому если менять “Александрию”, то только на зарубежный клуб.

Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что "Александрия" хочет начать еврокубковый сезон вместе с Безеррой. "Ференцварош", как и "горожане", также стартуют во втором раунде квалификации. Правда, венгры будут играть в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Безерра провел 24 матча за "Александрию" в рамках УПЛ. На его счету шесть голов и три ассиста. Последние шесть поединков сезона он пропустил из-за травмы.