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Источник сообщил, будет ли Вернидуб в Металлисте 1925
Клуб рассматривает другого тренера из УПЛ
Фото: Верес
Бывшего главного тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба не будет в "Металлисте 1925", утверждает журналист Игорь Бурбас.
Согласно его данным, консультанты тренера ведут переговоры с харьковским клубом, однако они складываются не лучшим образом.
Также по информации источника, "Металлист 1925" ведет переговоры с другим тренером из УПЛ.
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Напомним, что "Металлист 1925" финишировал на третьем месте в чемпионской группе Первой лиги, после чего победил "Левый Берег" в поединке (1:0, 1:0) за право выступать в УПЛ.
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