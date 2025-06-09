Источник сообщил, будет ли Вернидуб в Металлисте 1925

Бывшего главного тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба не будет в "Металлисте 1925", утверждает журналист Игорь Бурбас.

Согласно его данным, консультанты тренера ведут переговоры с харьковским клубом, однако они складываются не лучшим образом.

Также по информации источника, "Металлист 1925" ведет переговоры с другим тренером из УПЛ.

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Напомним, что "Металлист 1925" финишировал на третьем месте в чемпионской группе Первой лиги, после чего победил "Левый Берег" в поединке (1:0, 1:0) за право выступать в УПЛ.