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Официально. Экс-тренер Шахтера возглавил Кривбасс

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Официально. Экс-тренер Шахтера возглавил Кривбасс

Фото: ФК Кривбас

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Бывший тренер "Зари", "Шахтера" и "Металлиста 1925" Патрик ван Лувен возглавил "Кривбасс", сообщает официальный сайт клуба.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
09.06.2025 в 10:35
Ну тут в нього будуть гарні результати
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
09.06.2025 в 10:35
Ну тут в нього будуть гарні результати
Ответить
0
0

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