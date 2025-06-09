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Официально. Экс-тренер Шахтера возглавил Кривбасс
Теперь официально
Фото: ФК Кривбас
Бывший тренер "Зари", "Шахтера" и "Металлиста 1925" Патрик ван Лувен возглавил "Кривбасс", сообщает официальный сайт клуба.
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Не люблю футбол (Хорол)
09.06.2025 в 10:35
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